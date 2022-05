Osim rata u Ukrajini, svetu preti jedan opasniji globalni rat.

Izvor: Profimedia

Zamenik predsednika Saveta federacije Rusije Konstantin Kosačov izjavio je da se Hladni rat nije završio, i da se Rusija za isti pripremala od devedesetih godina. Prema njegovim rečima "kolektivni Zapad" je izgubio monopol nad vlašću pojavom Sovjetske Rusije, a zatim i Sovjetskog Saveza. On ističe da je problem SSSR-a Zapad na početku rešavao ekonomskim blokadama, zatim nacističkom Nemačkom, a posle toga sankcijama, bojkotima i stvaranjem vojne pretnje kako bi se pokrenula trka u naoružanju.

"Ta epoha je danas svima poznata kao Hladni rat. Mnogi političari i dalje spore oko toga da li se on ikada završio, međutim, moj odgovor je ne. Tokom poslednje decenije prošlog veka došlo je do primirja, kada je nova Rusija, sa tačke gledišta Zapada kapitulirala, kada je prekinula da osporava tu težnju Zapada na apsolutnu vlast nad čitavim svetom", rekao je on.

Međutim, naglasio je Kosačov, Rusija je taj period iskoristila kako bi se usredsredila i pronašla odgovor na pitanje kakav svet treba da bude i kakvo mesto u njemu treba da zauzme Rusija.

On je poslednje dve decenije nazvao "periodom osvešćivanja odgovornosti Rusije" za sve što se dogodilo nakon kapitulacije Istočne Evrope pred Zapadom, ali i pojedinih bivših sovjetskih republika.

Ruski senator je kazao i da je zemljama okupljenim oko NATO i SAD bila potrebna još jedna, nova konfrontacija kako bi ostvario konačnu pobedu.

"Rusiju su sistematično lišavali slobode izbora, provocirali. Prva faza - ignorisanje problema ruskog naroda i ruske manjine u postsovjetskim državama. Druga faza - širenje NATO u Istočnu Evropu. Treća faza - uključivanje suseda Rusije u zonu zapadnog uticaja. Četvrta faza - organizacija prozapadnih obojenih revolucija u tim zemljama", naglasio je.

Dodao je i da je Rusija sve vreme sistematično izbegavala konfrontaciju i predlagala konstrukcije bezbednosti i saradnje koje su prihvatljive za sve strane.

"Zapadu je bio potreban samo rat i pobeda nad Rusijom", zaključio je.

"Da je Zapad makar jednom zatražio od Kijeva da poštuje Minske sporazume, a ne od Moskve, aktuelna kriza bi mogla da bude sprečena. Da je Zapad nije na građane Krima i Donbasa gledao kao na separatiste, već na obične ljude koji imaju jednaka prava kao i svi drugi, celokupna situacija bi izgledala sasvim drugačije", ocenio je.

Stoga, dodao je Kosačov, "Hladni rat se izborom Zapada nikad nije ni završio, taj rat se vodi isključivo od strane Zapada i zato nikad nije ni mogao da preraste u 'vruću fazu'".

"U ratu koji Zapad nameće svetu - Zapad ne može da pobedi. Ukrajinski konflikt je u tom smislu sudbonosan za celo čovečanstvo, što i većina sveta vidi za razliku od nekoliko desetina zapadnih zemalja i njenih satelita, saveznika u tom krstaškom pohodu na ostatak sveta", zaključio je ruski senator.