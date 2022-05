Britanski ministar odbrane kaže da ne postoji niko blizak ruskom predsedniku ko može da mu kaže da odustane od planova za okupaciju Ukrajine.

Tokom jučerašnje posete Finskoj, britanski ministar odbrane Ben Volas rekao je da ruski vojni lideri okrivljuju jedni druge za "katastrofu" i strahuju da će biti "očišćeni" ako se "blato" u kojem su zapele ruske snage u Ukrajini pretvori u panično povlačenje.

Vojni lideri u štabovima bili su "žrtveni jarci" zbog neuspele invazije ruskog predsednika Vladimira Putina, rekao je Volas, dodajući da su svi u vojnom sistemu oduvek bili užasnuti na samu pomisao da budu "očišćeni" i svrgnuti, prenosi The Times.

General Valerij Gerasimov, načelnik ruskog Generalštaba, odnosno prvi čovek ruske vojske, uputio se prošlog meseca na liniju fronta u Ukrajini pod veoma neobičnim okolnostima. Ali, kako je saopšteno, 66-godišnji general je ubrzo ranjen gelerima tokom borbi u Izjumu na istoku Ukrajine i evakuisan.

Međutim, visoki izvor u sistemu odbrane odbacio je optužbe, rekavši da se veruje da su povređeni članovi njegove pratnje, a ne sam Gerasimov.

Veruje se da je devet visokih ruskih vojnih zvaničnika ubijeno u dosadašnjim borbama, a zapadni zvaničnici kažu da su poslani na prve linije fronta da povrate borbeni zamah među demoralisanim trupama.

Volas, koji je bio u Finskoj kako bi nadgledao vojnu vežbu u kojoj su učestvovale britanske trupe i tenkove, rekao je da su generali sve bliže liniji fronta pokušavajući da "poprave ovo blato u kome se nalaze". "Oni to rade tako što viču i urlaju na ljude, ali to obično ne daje najbolje rezultate", dodao je on.

Upitan da li je Gerasimov poslat u Ukrajinu da bude Putinov 'fall guy', ili osoba koja bi bila lažno optužena za to da stvari idu u pogrešnom pravcu, Volas je rekao: "Svi su oni u toj poziciji. Morate biti oprezni ako sami upravljate nečim u ruskom sastavu jer to možda neće trajati dugo. Postoji tačka napetosti u sistemu. Koliko god da poštuju bivšeg čoveka KGB-a (Putina) zbog toga što je jak vođa, članovi ruskog Generalštaba će postati žrtveni jarci za nered koji je izazvao".

"On (Putin) bi bio glup, potencijalno, da okrivi Gerasimova i druge generale za ono što je pretežno politička, emocionalno vođena invazija koja prkosi svakoj logici. To je politička odluka koju je doneo, a ne vojna, i on to mora da podnese".

Volas kaže da ne postoji niko blizak Putinu ko može da mu kaže da odustane od planova za okupaciju Ukrajine, dodajući da bi rat "veoma brzo mogao da se pretvori iz blata u poraz" ako ruske snage dožive kolaps poput onog severno od Kijeva.

Dok Rusija slavi Dan pobede 9. maja, britanski ministar kaže da je moguće da će Putin iskoristiti taj događaj da počne da 'diže' dodatne trupe. On takođe veruje da bi Putin mogao da odustane od nazivanja invazije "specijalnom operacijom" i da zvanično objavi rat Ukrajini.