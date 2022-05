Predsednik Belorusije, Aleksandar Lukašenko tvrdi da će se rat u Ukrajini ubrzo završiti.

Predsednik Belorusije, dao je u četvrtak intervju za "Asošijeted pres" u kom je govorio o toku rata u Ukrajini. On je takođe govorio i o mogućnosti nuklearnog oružja u ovom sukobu. Lukašenko je rekao i da je uveren da se kraj ovog sukoba neće toliko dugo odlagati, kao što neki govore.

"Nisam dovoljno udubljen u ovaj problem da bih rekao da li ide po planu, kao što kažu Rusi, ili kako ja to osećam. Želim još jednom da naglasim, osećam da se ova operacija odugovlačila", rekao je Lukašenko tokom intervjua od 90 minuta u Palati nezavisnosti u Minsku.

Lukašenko se osvrnuo na njegovu ulogu medijatora u ovo sukobu, podsetivši da su se prvi mirovni pregovori održali na njegovu inicijativu, te da to dovoljno pokazuje da je Minsk na strani mira.

"Mi kategorički ne prihvatamo nikakav rat. Uradili smo i radimo sve da ne dođe do rata. Iskreno zahvaljujući vama, odnosno meni, počeli su pregovori između Ukrajine i Rusije. Ali zašto Ukrajina, na čijoj teritoriji je u toku rat, vojna akcija, ljudi ginu, nije zainteresovana za ove pregovore?", upitao je on

Lukašenko je takođe rekao da bi bilo "neprihvatljivo" korišćenje nuklearnog oružja, ali nije mogao da kaže da li Rusija ima takve planove.

"Ne samo da je upotreba nuklearnog oružja neprihvatljiva jer je tik do nas. Mi nismo preko okeana kao Sjedinjene Države. To je takođe neprihvatljivo jer bi moglo da izbaci našu zemaljsku kuglu koja leti sa orbite ka ko zna gde. Da li je Rusija sposobna za to ili ne pitanje je koje treba da postavite ruskom rukovodstvu", kaže on.

Lukašenko je takođe rekao agenciji AP da "Putin ne traži direktan sukob sa NATO alijansom" i pozvao zemlje oko ovog vojnog saveza da daju svoj doprinos kako do ovog sukoba ne bi došlo.

"On najverovatnije ne želi globalnu konfrontaciju sa NATO-om. Iskoristite to i učinite sve da se to ne dogodi. U suprotnom, čak i ako Putin to ne želi, vojska će reagovati", rekao je beloruski lider.

Ranije ove nedelje, beloruska vojska je najavila vanredne vežbe koje su izazvale zabrinutost u Ukrajini. Međutim, Lukašenko je u četvrtak za AP tvrdio da vežbe vojske nisu organizovane da bi se nekome pretilo.

"Mi nikome ne pretimo i nećemo da pretimo. Štaviše, ne možemo da pretimo – znamo ko nam se protivi, pa da se pokrene neka vrsta sukoba, neka vrsta rata sa Zapadom ovde, to apsolutno nije u interesu beloruske države. Tako da Zapad može mirno da spava", zaključio je on.