Izvor: Profimedia

Sve je više znakova da je Rusija na korak od potpunog zauzimanja Marijupolja, opkoljenog lučkog grada na jugu koji je pretrpeo razorne, višenedeljne napade. Ukrajinske oružane priznaju da je verovatno da će Moskva pokušati da preuzme potpunu kontrolu nad gradom, dok Rusi tvrde da je Mariupolj blizu pada. Prema poslednjim informacijama komunikacija sa poslednjim herojskim braniocima Marijupolja koji su se skrivali unutar čeličane Azovstal je izgubljena, nakon što su ruske snage upale u čeličanu.

Vadim Bojčenko, gradonačelnik opkoljenog grada, rekao je u sredu da se vode "teške borbe" unutar fabrike i da je "izgubio kontakt" sa onima koji su unutra.

Ova strateški ključna luka na Azovskom moru postala je na mnogo načina simbol otpora Ukrajine ruskoj invaziji.

Nedeljama je poslednja tačka tog otpora bila masivna čeličana Azovstal. Sadrži široku mrežu tunela i nuklearnih bunkera u kojima se nalaze civili i borcI. Posle nekoliko dana sve jačeg bombardovanja, čini se da je Rusija sada pokrenula sveobuhvatnu ofanzivu.

Komandant ukrajinskih trupa u fabrici rekao je da se vode "teške, krvave bitke“. Obezbeđivanje grada bi ruskim snagama dalo kopneni most od kopna njihove teritorije do poluostrva Krim. Ali što je još važnije, to će osloboditi veliki broj njihovih vojnika koje su ranije zarobili branioci u Mariupolju.