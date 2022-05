General lord Ričard Denat kaže da su u toku poslednji dani borbe za Marijupolj.

General Ričard Denat je penzionisani visoki oficir britanske vojske i član Doma lordova, bio je načelnik Generalštaba od 2006. do 2009. godine. On vjeruje da će Rusija pokušati da ostvari neku vrstu uspjeha u Marijupolju do Dana pobjede u ponedjeljak, i plaši se da bi i ukrajinski zatvorenici mogli biti dio vojne parade u Moskvi.