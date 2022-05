Oglasio se gradonačelnik Marijupolja Vadim Bojčenko.

Izvor: Profimedia/TASS

Gradonačelnik Marijupolja Vadim Bojčenko rekao je da su izbile nove bitke u fabrici Azovstalj, gde su stotine civila i dalje zarobljene unutra zajedno sa poslednjim ukrajinskim braniocima u gradu, kao i da je izgubio kontakt sa njima.

"Danas se vode teške borbe na teritoriji naše tvrđave, na teritoriji Azovstalj. Naši hrabri momci brane ovu tvrđavu, ali to je veoma teško, jer teška artiljerija i tenkovi pucaju po celoj tvrđavi, avijacija radi, brodovi su se približili i takođe pucaju na tvrđavu", rekao je Bojčenko.

Govoreći na ukrajinskoj televiziji, Bojčenko je rekao da je 30 dece zarobljeno u fabrici koja još čekaju da budu spasena.

"Oni čekaju novu pregovaračku proceduru i novu misiju evakuacije", rekao je on.

"Moramo razumeti da ljudi i dalje ginu. Nažalost, neprijateljska avijacija i artiljerija rade i stalno pucaju na tvrđavu", rekao je on. Dve mlade žene ubijene su u Azovstalju ranije ove nedelje, dodao je on. On je takođe rekao da je izgubljen kontakt sa ukrajinskim braniocima.

"Nažalost, danas nemam kontakt sa momcima, ne znam šta se dešava, da li su bezbedni ili ne. Juče je bilo kontakta sa njima, danas ga više nema."

U međuvremenu, Kremlj je saopštio da ruske oružane snage ne "jurišaju" na fabriku Azovstalj, već je to opisao kao suzbijanje "pokušaja militanata" da zauzmu nove vatrene položaje.

"Postojala je javna naredba vrhovnog komandanta ruskog predsednika Vladimira Putina da se otkaže juriš", rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov u sredu u razgovoru sa novinarima.

Peskov je dodao: "Vidimo da postoje pogoršanja povezana sa činjenicom da militanti idu na vatrene položaje. Ovi pokušaji se vrlo brzo suzbijaju. Ovde još nema šta drugo da se kaže".