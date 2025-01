Danski ministar spoljnih poslova oglasio se o pitanju sudbine Grenlanda.

Izvor: Jim Loscalzo / Zuma Press / Profimedia

Danski ministar spoljnih poslova Lars Loke Rasmusen obratio se javnosti danas o gorućoj temi u svetskim medijima nakon inauguracije Donalda Trampa, a to je sudbina Grenlanda. Početkom januara je Tramp izjavio da želi da stavi Grenland i Panamski kanal pod kontrolu Sjedinjenih Američkih Država što je izazvalo brojne i burne reakcije širom svijeta.

"Primijetio sam da Tramp nije pomenuo Grenland u svom govoru na inauguraciji, to je dobro. To ne znači da je kriza prošla jer je govorio o proširenju američke teritorije. I dalje ovu situaciju tretiramo vrlo ozbiljno. Ne možemo da imamo svjetski poredak u kom neke zemlje, ukoliko su dovoljno moćne, mogu da uzmu šta god požele", rekao je Rasmusen, a prenosi "the local".

Premijer Grenlanda Mute Egede je u više navrata dosad govorio kako Grenland nije na prodaju i kako bi njegovo stanovništvo bilo jedino legitimno koje bi moglo da odabere svoju sudbinu. Tramp je prvi put o ovoj temi govorio 2019. godine, u svom prvom mandatu, ali su tada ponudu odlučno odbile i Danska i Grenland.

