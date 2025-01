Knežević je optužen da je sa direktorima njegove Atlas banke Markom Nikolićem i Dijanom Zečević, “Aerodrome Crne Gore” oštetio za tri miliona eura.

Izvor: ATLAS GRUPA

Milica Ivanović, zaposlena u preduzeću "Aerodromi Crne Gore", svjedočila je danas u Višem sudu u Podgorici na nastavku suđenja optuženom Dušku Kneževiću u slučaju "Aerodromi" i kazala da je mejl povodom reoročenja tri miliona eura poslala Atlas banci jer joj je optužena Dijana Zečević u telefonskom razgovoru navela da postoji dogovor između direktora o tome i da joj to treba zbog formalnosti, pišu Vijesti.

Knežević je optužen da je sa direktorima njegove Atlas banke Markom Nikolićem i Dijanom Zečević, “Aerodrome Crne Gore” oštetio za tri miliona eura.

Prema optužnici, oni su korist pribavili "Atlas banci" u istom iznosu, jer nijesu vratili depozit od tri miliona eura, nakon što je istekao rok oročenja.

Ivanović je navela da o sadržini pomenutog mejla nije odmah upoznala nadređene i da je ona, kao i kompanija, vjerovala Atlas banci i iskustvu koje su imali u poslovanju sa njima. Dodala je da nije ona ta koja odlučuje o sklapanju ugovora, već je opis njenog posla da pripremi dokumentaciju a da na kraju direktor potpisuje i odlučuje. Kazala je da se radilo o nacrtu ugovora i da je svu dokumentaciju dostavila kabinetu direktora.

Istakla je da je optužena Dijana Zečević, tadašnja službenica Atlas banke, tražila da joj odgovori na mejl povodom reoročenja i da je shvatila da Zečević taj odgovor treba zbog "neke procedure, interno, a ne kao zvanična odluka". I da ona i nije nadređena da donosi odluke tog tipa već direktor. Rekla je da joj direktor Danilo Orlandić nije dao nalog da postupa u vezi ovoga.

Zečević je na suđenju negirala da je Milici Ivanović saopštila da postoji dogovor direktora o reoročenju tri miliona.

Advokat Borivoje Đukanović je citirao odredbe člana Zakona o obligacionim odnosima koji se, kako je pojasnio, odnose na to da odgovaranje na mejl, kako je učinila Ivanović, je zapravo prihvatanje ponude i da se smatra da je time ugovor sklopljen.

“Sve je započelo telefonskim pozivom koji sam dobila od Dijane Zečević na službeni telefon. Prestavila se i rekla da postoji dogovor direktora o reoročenju tri miliona eura. Zamolila sam je da mi pošalje nacrt aneksa ugovora. Rekla je da hoće i zamolila me da joj pošaljem na melj odgovor za reoročenje, zbog formalnosti. Ja sam joj to putem mejla poslala, doživjela sam da je to njena interna potreba. Ona je poslala nacrt aneksa ugovora, mi smo ga iskontrolisali i poslala sam ga i našoj pravnoj službi", kazala danas pred sudom Ivanović i dodala da je zatim dokumentaciju predala kabinetu direktora, prenose Vijesti.

Navela je da joj je kasnije rečeno da nije došlo do potpisivanja aneksa ugovora i da je bilo još nekih mejlova od Zečević na koja nije odgovarala jer je očekivala da će Vesna Jačmenica, njena nadređena, tada za par dana da se vrati sa odmora i da će ona odgovoriti na te mejlove.

“O sadržaju razgovora sa Dijanom Zečević nisam nikog upoznala tada, niti iz kabineta direktora i bilo kog drugog iz Aerodroma”, navela je Ivanović i dodala da je na mejl Dijane Zečević povodom pristanka na reoročenje tri miliona eura odgovorila jer je mislila da to njoj treba interno, zbog procedure.

"Jednostavno je postojalo jedno veliko povjerenje prema svima koji su radili u Atlas banci i prema Atlas banci", dodala je.

Istakla je da konačnu odluku o ugovoru o reoročenju donosi direktor i da je ona upoznala kabinet direktora sa nacrtom ugovora.

“U konkretnom slučaju ja sam imala obavezu da pripremim dokumentaciju i da je predam direktoru a imajući u vidu nacrt i aneks ugovora”, odgovorila je na pitanje advokatice Andrijane Razić, koja zastupa Kneževića.

Na pitanje advokata odbrane odgovorila je da nakon ovog događaja na njen rad niko iz Aerodroma Crne Gore nije uputio primjedbu.

“Zaista nisam ni jednog trenutka sumnjala da neko želi da me obmane. Poslala sam joj mejl, ona je na funkciji zamjenika direktora Dijana Zečević, jer je ugovor istekao i rekla mi je da postoji dogovor direktora. U tome nisam vidjela ništa sporno, aneks potpisuje i o ugovoru odlučuje direktor ", naglasila je Ivanović.

Odbrana je prigovorila njenom iskazu. Advokat Zdravko Đukanović je, između ostalog, kazao da je iskaz svjedoka pun nelogičnosti. Advokatica Razić je navela da smatra da je iskaz današnjeg svjedoka krucijalan za potrebe ovog postupka.

“Smatram da će sudu biti vrlo lako da cijeni ovaj iskaz. Ta ocjena može ići u dva pravca. Jedan od njih je da je Milica Ivanović, kao zasposlena u ACG postupala samoinicijativno, neodgovorno i neprofesionalno, prekoračavanjem svojih ovlašćenja. Pa je na taj način sama dovela u zabludu Atlas banku”, istakla je ona, pišu Vijesti.

Prema navodima iz optužnice Specijalnog državnog tužilaštva, bivši vlasnik Atlas banke Duško Knežević tereti se da je svoje službenike Nikolića i Zečević podstrekavao na zloupotrebu položaja u privrednom poslovanju, odnosno da prisvoje novčana sredstva JP Aerodromi nakon isteka oročenja depozita.

“Iz odbrane okrivljenih Nikolića i Zečević, te iskaza svjedoka Danila Orlandića, Vesne Ječmenice i Milice Ivanović, nesporno proizilazi da je rok oročenja predmetnog depozita istekao 11. avgusta 2018. godine, i da je oštećeno preduzeće “Aerodromi Crne Gore” u više navrata zahtijevalo i davalo instrukcije da se navedena novčana sredstva u iznosu od 3.000.000, 00 eura, nakon isteka roka oročenja, vrate na transakcioni račun oštećenog preduzeća. Ali, do toga nije došlo”, navodi tužilac u obrazloženju optužnice.