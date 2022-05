Misterioznu letelicu šalju SAD kao deo novog paketa vojne pomoći Ukrajini, i navodno je posebno dizajnirana za ukrajinske snage.

Od turskih Bajraktara do malih Svičblejda, ovi dronovi su jedan od razloga zašto se smanjuje broj ruskih tenkova, piše portal Zadatak. Dronovi su se pokazali efikasnijim nego ikada tokom ruske invazije na Ukrajinu.

Ali posebna misterija je svemirska letelica "Phoenix Ghost", koja izgleda posebno dizajnirana samo za ukrajinske snage i njihove vojne ciljeve. SAD ih šalju kao deo novog paketa vojne pomoći Ukrajini. Projekat "Phoenik Ghost" je prilično misterija. O njegovim mogućnostima nije otkriveno ništa, ne zna se kako će biti lansiran, dokle će biti i čime će biti naoružan.

Objavljene su samo informacije o tragovima. Do sada je 120 poklonjeno Ukrajini i razvijeno od strane američkog vazduhoplovstva. Neimenovani visoki zvaničnik Pentagona rekao je da će pružiti snažnu taktičku podršku, poput Svičblejda. On je rekao da ne može da govori o detaljima jer je to vojna tajna, ali "uveravam vas, veoma su efikasni".

Na osnovu te izjave zaključiti da će "Spirit" biti lagan, opremljen kamerom i eksplozivom. Biće to strateško oružje koje će imati dve funkcije, izviđanje i uništavanje neprijateljskih jedinica. Zvaničnik je u ponedeljak rekao da je avion razvijen još pre rata u Ukrajini.

"Shvatili smo da tehnologija koju razvijamo u brojnim programima može biti od pomoći Ukrajini", rekao je visoki zvaničnik Pentagona.

Portparol Pentagona Džon Kirbi je to potvrdio, rekavši da su letelice "veoma blizu onome što je Ukrajini sada potrebno za borbu protiv ruskih snaga". Portal navodi i da se petina ovih letelica trenutno nalazi u Ukrajini i da se radi obuka o njihovoj upotrebi. Samo juče, dodaju, na obuku je otišlo dvadesetak vojnika.

Proizvodi ih AEVEKS Aerospace i nova su, napredna verzija klasičnih "dronova samoubica". Prvi takvi dronovi razvijeni su u Turskoj, a narko karteli su ih naveliko koristili u različite svrhe.