Rusija bi vrlo brzo mogla započeti aktivnosti oko ponovnog ujedinjenja delova južne Ukrajine pod kontrolom Rusije i pridnjestrovske regije u Moldaviji.

Ukrajinski vojni izvori navode kako je Rusija donela odluku o napadu na Moldaviju pod opravdanjem zaštite ruskog stanovništva u separatističkoj regiji Pridnjestrovlje. Tvrde kako brojne informacije iz obaveštajnih izvora upućuju na to da bi Rusija vrlo brzo mogla započeti aktivnosti oko ponovnog ujedinjenja delova južne Ukrajine pod kontrolom Rusije i pridnjestrovske regije u Moldaviji.

U svojoj Luci u Tiraspolu, glavnom gradu nepriznate moldavske paradržave Pridnjestrovlja, primenjuju se pojačane aktivnosti. Napetosti u ovoj nepriznatoj državi rastu nakon niza tajanstvenih eksplozija za koje Ukrajina krivi Rusiju.

Zapadni analitičari veruju da bi cilj Kremlja mogao biti stvaranje kopnenog mosta od Rusije duž ukrajinske obale do Pridnjestrovlja, odsecajući Ukrajinu od Crnog mora.

Moldavija je jedna od najsiromašnijih evropskih zemalja, bori se s velikim prilivom izbeglica i ekonomskim posledicama rata koji su zaustavili dobar deo njenog izvoza. Nije članica NATO saveza, a graniči se sa Rumunijom koja jeste.

Britanski The Times, koji je potanko analizirao mogućnosti ruskog napada na Moldaviju napominje pak kako većina obaveštajnih informacija ipak sugeriše da Rusija u ovom trenutku nije sposoban za taj napad.

Smatraju da nisu u stanju da obezbede adekvatnu rutu za svoje avione, a da ne rizikuju da ih sruši protivzračna odbrana u blizini Odese. Veruje se da se oko 1.500 ruskih vojnika već nalazi u Pridnjestrovlju, a sve nove trupe koje bi doletele na aerodrom morale bi da pređu ukrajinski vazdušni prostor, što je veliki rizik.

Kako bi prebacila municiju i trupe, Rusija bi morala da izgradi kopneni koridor od Hersona kroz deo Mikolajeva i Odese. Tamo bi se suočili sa žestokim otporom ukrajinskih snaga, analizira "The Times“ te spekuliše kako bi Rusija mogla da pokuša napad na Moldaviju oko 9. maja. Tog bi datuma ruski predsednik Vladimir Putin mogao da objavi priznanje nezavisnosti Pridnjestrovlja, što bi dovelo do scenarija nalik onome u Donbasu i predstavljalo bi pretnju teritorijalnom integritetu Moldavije.

Prema britanskim vojnim analitičarima vojna operacija ruskih snaga mogla bi da posluži Rusiji za tri cilja.

Izveštaj Džeka Vatlinga i Nika Reinoldsa s Royal United Services Instituta sugeriše da Federalna sigurnosna služba (FSB), glavna ruska špijunska agencija, raspravlja o pokušaju destabilizacije Moldavije kako bi vezala ukrajinske snage na južnoj granici. Drugi cilj je suprotstavljanje rastućem proevropskom raspoloženju u zemlji i trećem - Zapadu pokazuje da potporom Ukrajine rizikuju šire posledice, uključujući i one na Balkanu.

Times podseća kako je moldavska vlada zabranila 7. aprila isticanje ruskih vojnih simbola, što je u Moskvi protumačeno kao jasan znak suprotstavljanja ruskom uticaju u zemlji.

Na demonstracijama bi se namerno masovno koristili zabranjeni simboli, čime bi izazvali vlast da kazni veliki broj protestanata i time otvorili širom vrata ruskim optužbama da suzbijaju političko izražavanje i slobodu govora.

"Ako Rusija prizna nezavisnost Pridnjestrovlja, to bi direktno ugrozilo teritorijalni integritet Moldavije. Bio bi to scenario Donbasa. To znači da bi pružili vojnu pomoć i priznali je kao deo Rusije", rekao je za britanski list ukrajinski izvor.