Veliki broj stranih medija preneo je navode Ukrajinske obaveštajne službe da je sve više oružanih sukoba između pripadnika ruske vojske i takozvanih Kadirovaca, paravojske lojalne čečenskom predsedniku Ramzanu Kadirovu koji ratuju u Ukrajini.

Veteran ukrajinske vojske Viktor Kovalenko navodi da je u selu Kiseljovka kod Hersona došlo do oružanog sukoba između Kadirovaca i pobunjenih ruskih vojnika, uglavnom Burjata. On navodi da čečenski borci lojalni Kadirovskom "državnom" poretku u demoralisanoj ruskoj vojsci, navodno streljaju dezertere i sve one koji žele da ih vrate kući. Uz to, kako kaže, Kadirovci, koji nisu u prvim redovima na bojnom polju, su postavljeni da na položaje kako bi zaustavili rusku vojsku ako ima nameru da se povuče. Ovi odredi postavljeni su iza ofanzivnih ruskih linija i imaju pravo da pucaju na one koji se povlače.