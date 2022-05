Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitrij Kuleba je zatražio od Kine da pruži bezbednosne garancije za Kijev.

Kineski državni mediji objavili su juče dva intervjua sa ministrima spoljnih poslova Rusije i Ukrajine. Uloga Kine u sukobu kao ključnog prijatelja Rusije "bez granica" bila je predmet burne debate i diskusije. Ona se predstavlja kao mirotvorac, ali je istovremeno odbila da osudi čin Rusije kao invaziju, i umesto toga okrivila je SAD i NATO za stvaranje i eskalaciju tenzija.

Dmitrij Kuleba je zatražio od Kine da pruži bezbednosne garancije za Kijev, kao i od drugih stalnih članica Saveta bezbednosti UN, prenela je Sinhua. "Predlažemo da Kina postane ganat bezbednosti Ukrajine, kao znak našeg poštovanja i poverenja u Narodnu Republiku Kinu".

Kina se 2013. godine obavezala da će Ukrajini pružiti "bezbednosne garancije" ako ikada bude napadnuta ili joj zapreti nuklearni napad, ali je to pitanje izbegavala nakon ruskog napada, navodi se u izveštaju AFP. U odgovoru na pitanje u vezi sa garancijom prošlog meseca, portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova je sugerisao da takva "bezbednosna uveravanja imaju jasna ograničenja u pogledu sadržaja i da se aktiviraju pod određenim uslovima", u odnosu na sličnu bezbednosnu rezoluciju Ujedinjenih nacija o nenuklearnim državama.

Od invazije, kineski državni mediji su pojačali rusku propagandu, odbili da osude napad ili ga nazovu invazijom, i izbegli su da objavljuju ukrajinske civilne žrtve. Zanimljivo je da u objavljivanju intervjua kineska agencija nije cenzurisala oštre Kulebine kritike.

"Evropske zemlje paniče jer ne mogu da garantuju da ih Rusija neće napasti sutra", rekao je on. "Ako Rusija ne bude zaustavljena sada, to će dovesti do novih kriza nekoliko godina kasnije". Kuleba je takođe optužio Rusiju da je "kompromitovala" infrastrukturnu inicijativu Pekinga "Pojas i put", upozoravajući da će posledice globalne krize bezbednosti hrane ugrožavaju kinesku ekonomiju.

"Takođe verujemo da ovaj rat nije u interesu Kine. Situacija ne eskalira zbog Ukrajine, mi koristimo svoje pravo da se branimo", rekao je on.