Volodimir Zelenski priznao da je vojska Vladimira Putina bila blizu toga da ga zarobi u prvim satima invazije.

Izvor: Profimedia

U intervjuu američkom magazinu “Tajm”, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su ga ruske snage umalo ubile u prvim satima invazije, prenosi Gardijan.

On je rekao da su ruske vojne snage prvog dana pokušale da zauzmu oblast u kojoj se nalazi sjedište vlade. Vrh ukrajinske vojske obavijestio je Zelenskog da su ruski vojnici spustili padobranom u Kijev da zarobe njega i njegovu porodicu.

“Takve stvari smo ranije vidjeli samo u filmovima”, rekao je šef kabineta predsjednika Andrij Jermak.

Kada je počelo bombardovanje, on i njegova supruga Olena Zelenska probudili su djecu da se pripreme za bjekstvo. Par ima ćerku (17) i sina (9).

“Probudili smo ih, bilo je jako glasno. Eksplozije su odjekivale svuda”, prisjeća se on.

U blizini ukrajinskog vladinog kompleksa čula se pucnjava. Tjelohranitelji su donijeli pancire i jurišne puške za Zelenskog i njegovih desetak pomoćnika. Jedan od rijetkih koji je znao da koristi oružje bio je savetnik Aleksij Arestovič, veteran ukrajinske vojne obavještajne službe.

“To je bilo totalno ludilo, svi smo dobili automatsko oružje”, rekao je Arestovič.

Ruske trupe su dva puta pokušale da provale u vladine zgrade dok je porodica Zelenskog još bila unutra, prenosi "Tajm". Sledeće noći, nakon što je odbio ponudu da bude u sigurnijem okruženju, uključujući evakuaciju uz pomoć američkih i britanskih snaga za uspostavljanje vlade u egzilu, Zelenski je izašao u dvorište i snimio poruku ohrabrenja za građane Ukrajine.

Zelenski je za "Tajm" rekao da je u tom trenutku postao svjestan svoje uloge u ratu.

"Shvatite da oni to gledaju. Ti si simbol simbol. Moraš da se ponašaš onako kako se ponašaju šefovi država", rekao je on.

Podsjetimo, svojevremeno je o početku ruske agresije na Ukrajinu pričala i prva dama te zemlje, Olena Zelenski.

"Dobro se sjećam početka. Bio je to normalan radni dan i veče: vraćanje djece iz škole, uobičajeni kućni poslovi, priprema za sledeći školski dan. Bili smo napeti. Svuda se mnogo pričalo o mogućoj invaziji. Ali do poslednjeg trenutka je bilo nemoguće povjerovati da će se to dogoditi...u dvadeset prvom vijeku? U savremenom svijetu? Probudila sam se, negdje između 4 i 5 ujutru, zbog zveketa. Nisam odmah shvatila da je to eksplozija. Nisam razumjela šta bi to moglo biti. Moj muž nije bio u krevetu. Ali kada sam ustala, odmah sam ga vidjela, već obučenog, u odijelu kao i obično (ovo je bio poslednji put da sam ga vidjela u odijelu i bijeloj košulji – od tada stalno u uniformi). 'Počelo je.' To je sve što je rekao. Ne bih rekla da je bilo panike. Možda je bilo konfuzije. 'Šta da radimo sa djecom?' 'Čekaj', rekao je, 'javiću ti. Za svaki slučaj, prikupite osnovne stvari i dokumente.' I izašao je iz kuće", rekla je Zelenska za Vog.