Portparolka Ministarstva inostranih poslova Rusije Marija Zaharova oglasila se povodom sukoba u Ukrajni.

Izvor: YouTube/printscreen/RT

Marija Zaharova rekla je danas da je reakcija svetske zajednice na poteze Rusije, uključujući Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija histerična, a da su izjave zvaničnika "apsurdne".

"To je histerija, to je zastrašivanje, to je sve zajedno. Oni će sve više i više da iznose te apsurdne tvrdnje", rekla je ona.

Kako je istakla, Rusija se trudila da spreči trenutni razvoj događaja u Ukrajini ali je Zapad izabrao da na to ne obrati pažnju.

"Pokušavali smo da sprečimo ovaj rezultat godinama, a ne nedeljama, ne mesecima, koristeći sve mogućnosti i svu taktiku. Ali da li zaista mogu da potonu na takav nivo da ne preuzmu odgovornost za sopstveno saučesništvo u raspadu Ukrajine", rekla je Zaharova.

Zapadne zemlje ne mogu da se pretvaraju da nisu umešane u to, da nisu bile "ideolozi unutarukrajinskog obračuna i konfrontacije Ukrajine, pre svega, sa Rusijom“, dodala je ona.

Komentarišući sankcije, ona je rekla da je teško proceniti koliko će sankcije biti dugoročne, napominjući da se sve još može vratiti u normalu, a kako je navela, telefonski teroristi iz Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Poljske i Ukrajine pokušavaju da blokiraju rad ruskih diplomata u inostranstvu.

"Telefonski teroristi koriste telefonske linije, telefone za hitne slučajeve i kontakt informacije," rekla je Zaharova za Jutjub kanal "Solovjov uživo", prenosi agencija TASS.