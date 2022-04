Turska se od početka sukoba u Ukrajini trudila da održi neutralan status.

Izvor: YouTube/Screenshot/NBC News/Profimedia

Mogućnost da se Turska pridruži sankcijama protiv Rusije je "nerealna", rekao je šef turskog ministarstva spoljnih poslova Mevlut Čavušoglu u intervjuu za lokalni novinski kanal NTV u četvrtak. Međutim, napomenuo je da će Ankara biti primorana da slijedi sankcije ako ih odobre Ujedinjene nacije.

"Turska se pridržava međunarodnog prava, mi ćemo nastaviti da vodimo uravnoteženu spoljnu politiku. Ali ako UN odobre sankcije Rusiji, Turska će biti prinuđena da ih slijedi", rekao je Čavušoglu.

"Ali u smislu pridruživanja sankcijama koje su uvele pojedine zemlje, mislim da ove zemlje i same razumiju da je, s obzirom na posredničku poziciju Turske, to nerealno", dodao je on.

Dalje je rekao da zapadni partneri Turske često dovode u pitanje stav Ankare, navodeći da često pitaju "hoćete li zatvoriti nebo?"

"Morate da shvatite da Turska zauzima posredničku poziciju i da je posvećena stabilizaciji situacije", zaključio je ministar.

Otkako je Rusija započela ofanzivu na Ukrajinu 24. februara, Turska je pokušavala da se pridržava neutralne pozicije, pozivajući na miran dijalog između Moskve i Kijeva i nudeći da bude posrednik u pregovorima između dvije strane. Erdogan je upozorio na izolaciju Rusije i odbio je da uvede ekonomske sankcije, za razliku od drugih članica NATO bloka, naglašavajući važnost održavanja diplomatskih kanala otvorenim i sa Moskvom i sa Kijevom.

Turska je takođe zvanično odbila da isporuči Ukrajini oružje, uključujući njene ruske protivvazdušne raketne sisteme S-400. Međutim, neke privatne turske kompanije za naoružanje nastavile su da podržavaju Kijev u ovom sukobu, odnosno Bajkar Defense - proizvođač Barjaktar ​​TB2 dronova, koji su se pokazali kao veoma efikasni u borbenim zonama širom svijeta.

Ranije ovog mjeseca, portparol Kremlja Dmitrij Peskov je prokomentarisao da je Turska, s obzirom na njenu veličinu i regionalni značaj, u jedinstvenom položaju koji joj daje luksuz da brani svoje interese uprkos tome što je članica NATO-a, napominjući da iako su Moskva i Ankara imale svoje nesuglasice i nesporazuma tokom godina, partnerstvo zasnovano na obostranoj koristi i dalje preovlađuje.

Peskov je dodao da turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan uspijeva da "brani i slijedi svoje interese", a da se ne pridruži "mejnstrimu" kao druge evropske nacije, koje su od početka sukoba u Ukrajini uvele oštre sankcije Moskvi.

Portparol Kremlja je u četvrtak priznao da su ove sankcije zaista ozbiljne. On je, međutim, napomenuo da se Rusija za njih priprema već neko vrijeme i da će za ove sankcije biti potrebna određena analiza i koordinacija između ministarstava kako bi se razvile kontramjere koje će služiti interesima Rusije.

Rusija je napala svog susjeda krajem februara, nakon čega je zahtijevala da se Ukrajina zvanično proglasi neutralnom zemljom koja se nikada neće pridružiti vojnom bloku NATO-a koji predvode SAD. Kijev insistira da je ruska ofanziva bila potpuno ničim izazvana, a Zapad je osudio napad i stalno povećava sankcioni pritisak na Moskvu. Rusija je odgovorila kontramjerama.