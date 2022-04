"Zapad je glupo naterao Ukrajinu da se odrekne svog nuklearnog oružja, a onda je glupo naveo Ukrajinu da bode ruskog medveda u oko sa širenjem NATO-a što je izazvalo ovu krizu."

Izvor: Profimedia

Skoro dva meseca nakon ruske invazije, rat je nesrazmerno pogodio Ukrajinu, gde su milioni ljudi bili primorani da traže utočište u susednim zemljama. A američki politikolog Džon Miršajmer krivi Zapad za trenutno stanje. U ekskluzivnom intervjuu za CNNNews18, Miršajmer je upozorio da se Zapad igra sa vatrom, misleći na Rusiju, dodavši da se Ukrajina vodi putem uništenja.

"Ako ruska vojska počne da se raspada, mislim da će Ukrajina biti u veoma opasnoj situaciji. U isto vreme, ako rusku ekonomiju istinski počnu da bole sankcije i ako bude na ivici kolapsa, Rusi će vrlo ozbiljno razmišljati o pokušaju da spasu situaciju nuklearnim oružjem”, rekao je on.

Miršajmer je rekao da je ono što se sada dešava u Ukrajini “katastrofa“ i da je Zapad “budalasto“ naterao Ukrajinu da se odrekne svog nuklearnog oružja.

“Od početka sam tvrdio da Ukrajina treba da zadrži svoje nuklearno oružje jer je uvek postojala mogućnost da Rusi pokucaju i da bi to nuklearno oružje bilo odlično sredstvo odvraćanja. Ali Zapad je glupo naterao Ukrajinu da se odrekne svog nuklearnog oružja, a onda je Zapad glupo naveo Ukrajinu da bode ruskog medveda u oko sa širenjem NATO-a što je izazvalo ovu krizu“, rekao je on.

U sredu je američki predsednik Džo Bajden najavio paket vojne pomoći za Ukrajinu od 800 miliona dolara. Bajden je takođe optužio Putina da je izazvao "genocid“.

Najviši ekonomski savetnik ukrajinske vlade Oleg Ustenko rekao je da su ruske snage u invaziji uništile infrastrukturu, zgrade i drugu fizičku imovinu 10. marta u vrednosti od najmanje 100 milijardi dolara. Kraj ovog rata, kaže Miršajmer, nije lako predvideti. On je rekao da dok Putin mora da ostane u sukobu, jer rat posmatra kao egzistencijalnu pretnju, SAD takođe neće odustati, ostavljajući Ukrajini da pretrpi veću štetu.

"Što se tiče Putina, on mora da ostane u borbi. Ne može da izgubi. To bi bila katastrofa za njega politički, to bi bila katastrofa za njegovu zemlju. Opet, on ovo posmatra kao egzistencijalnu pretnju. Dakle, Putin neće odustati. Ne vidim da će Amerikanci odustati i mislim da Ukrajinci sami nemaju način da zaustave ovaj rat i iz tog razloga mi je teško da vidim kako će se ovaj uskoro završiti“, rekao je Miršajmer za CNNNews18.

Inače, generalni sekretar UN Antonio Gutereš je 13. aprila rekao da “globalni prekid ne izgleda moguć“, ukazujući na to da UN još uvek čekaju odgovore Rusije na konkretne predloge za evakuaciju civila i dostavljanje pomoći.

“To je bio naš apel iz humanitarnih razloga, ali izgleda da nije moguće“, rekao je Gutereš.

Što se tiče mogućnosti mirovnog sporazuma, odnosno rešenja ovog rata, Miršajmer kaže da je rešenje za ceo problem tu od početka.

“Rešenje je da Ukrajina odustane od bilo kakvog interesa da postane deo NATO-a i. Rešenje je da Ukrajina postane neutralna zemlja i da napravi neku vrstu modus vivendi sa Rusijom“, rekao je on.

Ističući činjenicu da je Rusija mnogo moćnija od Ukrajine, sa kapacitetom da napravi ogromnu štetu, politikolog je rekao da je tužna istina da Ukrajina nema mnogo izbora osim da se u velikoj meri prilagodi Rusima.

“Zabijanje štapa u oko Rusiji je recept za katastrofu.”