Najveći nezavisni trgovac naftom na svetu iz Švajcarske, Vitol, planira da prestane sa trgovinom ruskom naftom do kraja ove godine, preneo je Blumberg.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Vitol "namerava da prestane da trguje sirovom naftom i proizvodima ruskog porekla, osim ako nije drugačije rečeno", citira Blumberg imejl portparola kompanije, u kojem se dalje kaže da će "količine nafte značajno opasti u drugom kvartalu kako se budu primicale kraju tekuće ugovorne obaveze, a očekujemo da će ovo biti završeno do kraja 2022. godine". Kompanija sa sedištem u Ženevi takođe kaže da neće ulaziti ni u kakve nove transakcije ruske nafte.

Vitolova najava usledila je nakon zahteva ukrajinske vlade krajem marta da četiri najveća svetska trgovca energentima - Vitol, Trafigura, Glenkor i Gunvor - prestanu sa rukovanjem ruskom naftom. Prema Fajnenšel tajmsu, Trafigura je rekla da sada kupuje manje količine ruske nafte, Gunvor je naveo pravno obavezujuće postojeće trgovinske ugovore, a Glenkor se obavezao da neće ulaziti u bilo kakvu novu trgovinu ruskom robom.

Kompanije za trgovinu naftom čine suštinski deo infrastrukture koja omogućava distribuciju nafte i gasa širom sveta. Indija je u martu od Vitola kupila nekoliko miliona barela ruske nafte na spot tržištima. Ruska nafta i gas nisu direktno pod sankcijama EU, međutim, prema Fajnenšel tajmsu, neke rafinerije, banke i brodarske kompanije izbegavaju rusku energiju jer su zabrinute za svoju reputaciju.

Prema ruskom nacionalnom energetskom institutu, odluka Vitola da prestane da trguje ruskom naftom neće imati značajan uticaj na naftnu industriju zemlje jer Vitol upravlja samo malim delom ruske sirove nafte.

"Vitol grupa obično kupuje do pet miliona tona ruske nafte godišnje. Da to uporedimo sa širom slikom, Rusija proizvodi oko 550 miliona tona nafte godišnje, od čega se oko 45 odsto isporučuje na strana tržišta", rekao je zamenik direktora Instituta Aleksandar Frolov ruskim medijima u sredu. Ako Vitol prestane da prodaje rusku naftu, dodao je on, kineske kompanije će kupiti tu količinu.