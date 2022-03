Na snimku se vidi nekoliko desetina ljudi na obali grada Odese, koji se nalazi na jugu Ukrajine.

Izvor: Twitter/Printscreen/Bon Jovi

Članovi benda Bon Džovi objavili su snimak Ukrajinaca kako se pripemaju za borbu uz njihovu pesmu "It's My Life'', koji je ubrzo postao viralan.

Na snimku se vidi nekoliko desetina ljudi na obali grada Odese, koji se nalazi na jugu Ukrajine. Jedni drugima dodaju vreće, a zatim ih bacaju na zadnji deo kamiona. "It's My Life" se čuje u pozadini, dok jedan Ukrajinac svira bubnjeve.

"Ovo je za one koji su ostali na svom... Odesa, Ukrajina", naveli su članovi grupe Bon Džovi citirajući stih "This is for the ones who stood their ground". Snimak je prvi objavio Oleksander Šerba, bivši ambasador Ukrajine u Austriji. "Odesa se sprema za borbu", napisao je.

This is for the ones who stood their ground...

Odessa, Ukraine.#SlavaUkrainipic.twitter.com/N9iT2EoeH7 — Bon Jovi (@BonJovi)March 22, 2022

Podsećamo, ruske pomorske snage su juče granatirale stambene zgrade na periferiji Odese. Portparol regionalne vojne uprave rekao je da nije bilo žrtava. Ukrajinski poslanik Aleksij Gončarenko, koji se trenutno nalazi u Kijevu, rekao je juče da ruski predsednik Vladimir Putin Odesu vidi kao jedan od svetih gradova Ukrajine, a napadnuta je jer je najveći grad na Crnom moru.