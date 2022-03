Lukašenko tvrdi da Amerika gura Belorusiju u rat i dodao da će Minsk odgovoriti ako Ukrajina nastavi da provocira sukobe.

Izvor: Youtube/euronews (in English)/printscreen

Aleksandar Lukašenko ponovio je da Belorusija ne učestvuju u ratu kao i da su pristalica razgovora. Lukašenko je upozorio da će Minsk odgovoriti ako Ukrajina nastavi da eskalira i provocira protiv Belorusije.

"Želimo da bude mir, inače neće biti mira u Belorusiji. Oborili smo dve ukrajinske rakete TRK "Točka-U". Ako nas provociraju, mi ćemo odgovoriti. Ali nećemo morati da se borimo sa Ukrajinom", rekao je predsednik Belorusije.

Kako je naveo, Amerika i njeni partneri guraju Belorusiju u rat.

"Rusija je ponudila Ukrajini "prihvatljivu verziju sporazuma" koji Zelenski mora da potpiše. Ako on ne krene na to, doći će do kapitulacije Ukrajine – Rusija neće izgubiti rat", kazao je.

Lukašenko predviđa i skori kraj ruske specijalne operacije u Ukrajini.

"Uveren sam da će se u bliskoj budućnosti ovaj sukob - ruska operacija, završiti u miru", rekao je šef države u intervjuu japanskom TV kanalu TBS.