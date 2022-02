Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko, apelovao je danas na Ukrajinu da sjedne za pregovarački sto sa Rusijom.

Izvor: Print screen, youtube/euronews (in English)

Bjeloruski lider, Aleksandar Lukašenko, danas je pozvao Kijev da sjedne za pregovarački sto sa Rusijom kako Ukrajina ne bi izgubila svoju državnost. Takođe, on je istakao da se nijedan bjeloruski vojnik ne nalazi u Ukrajini.

"Tamo nema nijednog našeg vojnika. Juče sam to rekao (predsjedniku Francuske Emanuelu) Makronu. Rekao sam mu da tamo nema nijednog vojnika... nijednog bjeloruskog metka. Rusiji to nije potrebno", naglasio je bjeloruski lider i dodao da Rusija ima dovoljno snage da ostvari svoje namjere.

Kako je naveo, sukob koji je izbio u Ukrajini može se pogoršati, stoga se rat mora zaustaviti.

"Sukob koji je izbio u Ukrajini nije ništa. Vjerujte mi, znam o čemu govorim. Ako se ovako nastavi, biće mnogo gore. I ni u jednom bunkeru, ni u američkom, ni u bilo kom drugom, on (Zelenski) se neće sakriti. Zato rat mora biti prekinut danas. Ne bih to sada ni nazvao ratom, to je sukob. Za dan-dva biće rat, a za tri dana – pokolj", istakao je Lukašenko.

Lukašenko je potvrdio da su rakete sa teritorije Bjelorusije lansirane na položaje u Ukrajini, ali je istakao da je to bio iznuđen korak i osvrnuo se na nuklearno naoružanje koje ima Ukrajina.

"Ukoliko SAD ili Francuska premjeste nuklearno oružje u Poljsku ili Litvaniju, dakle, na naše granice, apelovaću na ruskog kolegu Vladimira Putina da nam vrati oružje koje sam jednom predao bezuslovno. Pomažemo li Rusima? Naravno da pomažemo! Ako dođu kod nas ozbiljno ranjeni, mi ih liječimo. I šta je loše u tome?", naveo je Lukašenko.

On je takođe pozvao Ukrajinu da bude kao Bjelorusija i ne pretenduje na posjedovanje nuklearnog oružja, kao i da pristane na zahtjeve Rusije.

"Postanite zemlja kao Bjelorusija. Bez nuklearnog oružja", rekao je Lukašenko.

Predsjednik Belorusije je dodao da je u razgovoru sa ukrajinskom stranom nabrojao sve uslove Moskve i da se Kijev složio sa svim tačkama, ali je potom odbio.

"Složili su se sa svim tačkama koje sam naveo, čak i više. Saglasili su se sa svim tačkama. Uveče ponovo zove predsjednik Rusije - odbili su. Ja kažem – odbili su, to je njihov izbor", naglasio je Lukašenko i dodao kako misli da ukrajinska vlast treba da sjedne za pregovarački sto sa Rusijom ako ne žele da Ukrajina izgubi suverenitet.

Podsjetimo, specijalna vojna operacija Rusije na teritoriji Ukrajine počela je 24. februara, a u petak je kretanje trupa obustavljeno u očekivanju mogućih pregovora sa Kijevom, ali je zbog odbijanja ukrajinske strane da u njima učestvuje operacija nastavljena u subotu.

