Vladimir Putin je na sastanku sa predstavnicima ruskih regiona istakao da su ljudi na Krimu i Sevastopolju napravili svjestan izbor da budu sa Rusijom i da je to bio dobar izbor.

Izvor: Ria/screenshot

Ruski predsjednik smatra da, o ispravnosti odluke da se Rusija i Krim spoje, svjedoči i ono što se sada dešava u Donbasu.

"Ljudi na Krimu i u Sevastopolju su se trgnuli, okupili su se i pobijedili, napravili su svoj slobodan, svjestan izbor da budu zajedno sa Rusijom. Protekle godine su ubjedljivo pokazale koliko je ovaj izbor bio ispravan i pravovremen. Dovoljno je pogledati šta se danas dešava u Donbasu", rekao je Putin.

"Ponovno ujedinjenje Krima i Rusije bila je ispravna i pravovremena odluka", rekao je on.

On se na sastanku osvrnuo i na lokalne probleme sa kojim se suočavaju stanovnici Krima a to su prije svega, voda i infrastruktura. Putin je napomenuo da uprkos sankcijama kojima je Rusija izložena zbog vojne operacije, mora da se nastavi sa radom na projektima za Krim.

"Moramo da radimo na Krimu čak i više", istakao je on.

Rusija je napravila nove sisteme za snabdijevanje vodom na Krimu, te da svi infrastrukturni projekti treba da budu ubrzani.

"Ovo je važna stvar za razvoj turizma i ekonomije, moramo da učinimo sve da to riješimo", kazao je on.

Putin je rekao da velike ruske kompanije, uključujući banke koje su se ranije plašile sankcija, sada mogu da počnu da rade na Krimu.

On je naložio da se produži državni program razvoja Krima i Sevastopolja do 2027. godine, u budućnosti - do 2030. godine.

„Imamo još mnogo toga da uradimo na proširenju saobraćajne, energetske i druge infrastrukture. S tim u vezi, predlažem da se produži državni program za društveno-ekonomski razvoj Republike Krim i grada Sevastopolja", rekao je Putin.