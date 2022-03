Volodimir Zelenski je od Kongresa ponovo tražio uvođenje zabrane letjenja iznad Ukrajine, što su mnogi analitičari ocijenili kao potez koji bi SAD direktno sukobio sa Rusijom i izazvao Treći svjetski rat.

Izvor: YouTube/The Guardian

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obratio se američkom Kongresu i ponovo zatražio uvođenje zone zabrane letjenja iznad svoje zemlje, koja je već duže od tri nedjelje pod invazijom ruske vojske.

Zelenski je u obraćanju zatražio pomoć, ali i podsjetio Amerikance na događaje iz njihove istorije - bombardovanje Perl Harbora u Drugom svjetskom ratu i teroristički napad 11. septembra 2001. godine.

"Prijatelji, Amerikanci, u vašoj istoriji postoje ispisane strane na osnovu kojih nas razumijete, shvatate zašto ste nam potrebni. Sjetite se užasnog jutra u Perl Harboru kada je vaše nebo bilo crno od aviona koji vas napadaju. Sjetite se 11. septembra kada je zlo pokušalo da pretvori vaše gradove u borbena polja, kada su nevini ljudi napadnuti iz vazduha. Niko to nije očekivao i niste mogli da zaustavite napad. Kroz to prolazi naša zemlja svakog dana", rekao je on.

"Rusija je naše nebo pretvorila u izvor smrti za naš narod. Tražimo da cijeli svet odgovori na ovaj užas. Da li tražimo previše ako zahtijevamo zabranu letjenja? Znate koliko zavisi od naše mogućnosti da upotrijebimo letjelice, jaku avijaciju kako bismo zaštitili svoj narod, slobodu i zemlju. Letjelice koje bi pomogle Ukrajini i Evropi. Znate da postoje, vi ih imate, ali su na Zemlji a ne na ukrajinskom nebu. Potrebno nam je da zaštitite naše nebo", rekao je on.

U Kongresu se, piše Si-En-En, već neko vrijeme vodi debata o tome da li Amerika može da uradi više da bi odbranila Ukrajinu, ali da istovremeno ne dovede do eskalacije sukoba. Republikanci su više na strani ustupljivanja borbenih aviona Ukrajini, ali demokrate, kao i Bijela kuća, zabrinuti su jer bi Rusija takav potez smatrala objavom rata.

Pogledajte obraćanje Zelenskog.