Vladimir Putin prozvao je pojedine Ruse da su izdajnici i sluge Zapada.

Izvor: Profimedia

Predsjednik Rusije Vladimir Putin govoreći na sastanku sa članovima Vlade Rusije uputio je upozorenje onim Rusima koje je opisao kao izdajnike da "Zapad želi da pokuša da ih iskoristi kao petu kolonu" s ciljem da uništi zemlju.

Putin je prozvao Ruse za koje je rekao da su "mentalno više povezani sa Zapadom nego sa Rusijom" i izrazio uvjerenje da će ruski narod uspjeti brzo da uoči razliku izmedu izdajnika i patriota, prenosi Rojters.

"Naravno da će oni (Zapad) pokušati da iskoriste tzv. petu kolonu, izdajnike, one koji ovde zarađuju, a žive tamo. Pritom, ne mislim samo na one koji geografski ne žIve ovdje, već na one koji svojim mislima i prema svojoj savjesti, nisu ovdje sa nama, sa svojim narodom. .Ne mislim tu samo na one koji imaju vile u Majamiju i na francuskoj rivijeri, koji se žale što trenutno nemaju guščiju paštetu ili ostrige i što se bore za prava manjina", rekao je on i dodao:

"Pitanje je što ti ljudi nisu dio Rusije i našeg naroda. Oni smatraju da su dio više rase, ti ljudi su spremni da prodaju svoju majku da bi bili dio elite, imitirajući je u svemu. Ne shvataju da su za tu elitu samo potrošni materijal koji će biti iskorišćen da se nanese šteta našem narodu. Zapad radi na tome da podijeli našu zajednicu, spekulišući o borbenim gubicima i socio-ekonomskim posledicama sankcija. Oni hoće da izazovu građanske sukobe koristeću tu "petu kolonu". Jedini cilj toga je uništenje Rusije. Ali svaki narod, može da razlikuje prave patriote od izdajnika koje treba ispljunuti kao mušicu iz usta, treba ih istjerati na ulicu. Mislim da je potrebno pročišćenje nacije", rekao je Putin.

Putin je na sastanku rekao da Zapad ima jasan cilj, a to je, prema njegovim riječima, da pogorša živote miliona ljudi u Rusiji i šire.

"Agresija Zapada je totalna i nije prikrivena. To je dugoročna strategija da se oslabi Rusija", rekao je Putin.

On je obraćajući se ljudima koji žive na Zapadu rekao da "tamo ljude uporno pokušavaju da ubijede da je Ruska Federacija kriva za negativan efekat sankcija".