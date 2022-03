"Nisam znao koliko ću dugo to moći da radim jer mi je on u svakom trenutku mogao reći da sam slobodan."

Vladimir Putin je svojevremeno u jednom intervjuu detaljno opisao kako ga je tadašnji predsednik Rusije Boris Jeljcin imenovao za naslednika, zbog čega ga je odbio prvi put i o čemu je najviše brinuo u tom trenutku.

"Te 1996. sam stigao u Moskvu i radio sam u kabinetu predsednika Borisa Jeljcina. Bavio sam se pravnim pitanjima. Nakon toga premestili su me u administraciju, postao sam rukovodilac nadzorne kancelarije. Tek posle toga postajem šef FSB-a", počeo je priču Putin tokom intervjua koji je dao američkom reditelju Oliveru Stounu.

Putin posle samo tri godine postaje premijer Rusije a na početku 2000. i v.d. predsednika.

"To je zanimljiva priča. Stigao sam iz Peterburga u Moskvu i nisam imao neku posebnu potporu i jake veze. Dakle stigao sam 1996. a prvog januara 2000. sam postao v.d. predsednika države. Ne znam zašto je Jeljcin izabrao mene. Kada mi je prvi put ponudio položaj, odbio sam. Pozvao me je u svoj kabinet i rekao da želi da me imenuje premijerom da bi hteo da se posle kandidujem za predsednika. Rekao sam mu da je to vrlo velika odgovornost, da će mi to promeniti ceo život, i da nisam siguran da sam za to spreman.

- Kako da vam promeni život? Pa već ste bili birokrata u vladi, upitao je Stoun.

- To je nešto sasvim drugo. Jedno je biti činovnik, čak i na visokom položaju. Možete živeti praktično kao običan čovek – ići slobodno u goste, u bioskop, u pozorište, družiti se sa prijateljima i ne snositi ličnu odgovornost za sve što se događa u zemlji. Ne snosite odgovornost za sudbinu miliona ljudi, objasnio je Putin.

Kaže kako preuzeti odgovornost za Rusiju u takvoj situaciji nije bilo lako.

"I otvoreno govoreći tada nisam znao koji su konačni planovi predsednika Jeljcina. Nisam znao koliko ću dugo to moći da radim jer mi je u svakom trenutku predsednik mogao reći da sam slobodan. Tada sam razmišljao samo o jednom – gde da sakrijem decu. Zamislite da su me smenili sa te dužnosti. Bez ičega sam onda, kako da porodici pružim sigurnost. I morao sam, ako mi je već takva sudbina, da idem do kraja. Tada nisam sto posto znao da ću postati predsednik. Niko mi to nije garantovao.

- Da li ste u tom periodu viđali ženu i decu.



- Kasno sam dolazio i rano odlazio. Viđao sam ih naravno, ali malo. Legnem oko 1, pola 2 i ustanem oko 7. Uvek sam tako, rekao je Putin i potvrdio da je njegova životna teorija izložena u filozofiji džudoa.

"Osnovna ideja džudoa je tzv blagi način. Može se i treba biti blag, katkad treba i popustiti. Ali samo u slučaju da je to put do pobede", rekao je on.

Podsetimo se ovde još jednog reditelja. Ovoga puta to je Vitalij Manski. On nije radio sa Putinom intervju ali je bio je svedok ključnih trenutaka pri dolasku Putina na vlast. Njegova uloga je počela onda kada je snimao film koji je trebalo da posluži u svrhe Putinove izborne kampanje. Kako kaže sam Manski - Putin je je već kao vd predsednika države jasno definisao ono zbog čega će ga neki obožavati a drugi proklinjati.

“Naš glavni cilj je ubediti ljude da veruju u sve što kažemo. Da je naša pozicija iskrena, vođena samo i isključivo u skladu sa nacionalnim interesima. Samo to. To je ključ uspeha. Ako ljudti u to poveruju... to je najvažnije", rekao je tada Putin.

Manski kaže da je početak Putinove izborne kampanje počeo mnogo pre nego što je postavljen za vd predsednika države.

"Zna se i tačan datum, sat pa čak i minut. Bilo je to 8. septembra 1999. u 23:59 kada je u uspavanom predgrađu Moskve napunjena vrećama eksploziva stambena zgrada zajedno sa stanarima dignuta u vazduh. Pet dana kasnije još jedna kuća je eksplodirala. A onda su se eksplozije proširile na celu zemlju. Putin je postavljen za premijera 22 dana pre prve eksplozije. Postao je šesti premijer Jeljcinove vlade, tako da je njegov rejting bio ravan nuli. Eksplozije su izgleda doprinele njegovom rejtingu koji je tokom narednih 7 meseci skočio na 50 posto. Do kraja dana Putin je prihvatio našu ponudu da odemo do prvog bloka stanova dignutih u vazduh. Samo da bude jasno, ni onda ni sad nisam mogao verovati da je Putin lično bio umešan u eksplozije u tom bloku stanova. Ali je činjenica da je slučajno postao poznat jedan pokušaj tajne službe da podmetne slične vreće sa eksplozivom u podrumu bloka stanova u Rjazanu. Ovaj događaj omogućio je da se postave ozbiljna pitanja vlastima", rekao je Manski.

Putin je tada izjavio:

"Ne mogu da shvatim ovako nešto. To je neljudska surovost da vi dignete u vazduh zgradu u kojoj su ljudi. Tome se možemo odupreti samo silom inače nećemo sačuvati našu državu i zaštititi naše ljude."

A kako je Jeljcin obrazložio kako je izabrao Putina?

“Nestao je pritisak. Problemi pritiskaju, odluke se moraju donositi, hiljade papira stalno na potpisivanje. Paklen posao. Ali tereta više nema. Sada je taj teret na Putinu. Dao sam mu šest meseci fore da kad bude izabran može da koristi iskustvo koje je stekao kao vd predsednika države. Njegov rejting je skočio sa 2 na 50 posto. Sve zbog njegovog rada. Odluku koju sam doneo nije bilo lako doneti. Ali sam se posle toga osećao bolje. Kada sam mu predložio da prenesem vlast na njega nije odmah pristao. Izabrao sam ga među 20 kandidata u roku od četiri meseca”, rekao je tada Jeljcin.