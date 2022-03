Peskov je tvrdio da je Zapad umiješan u "ekonomski banditizam“ protiv Rusije.

Izvor: YouTube/printscreen/BBC News

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov optužio je zapadne lidere da se "ponašaju kao banditi“ u svom odgovoru na invaziju na Ukrajinu.

Peskov je tvrdio da je Zapad umiješan u "ekonomski banditizam“ protiv Rusije - i upozorio je da će Moskva odgovoriti. On nije precizirao šta bi to podrazumijevalo, ali je rekao da bi to bilo u skladu sa ruskim interesima.

"To ne znači da je Rusija izolovana. Svijet je prevelik da bi Evropa i Amerika izolovale državu veliku kao što je Rusija. Ima mnogo više zemalja na svijetu", rekao je Peskov.

On je dalje upozorio SAD da ne uvode sankcije na ruski izvoz energije.

