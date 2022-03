Zelenski je potvrdio da postoje humanitarni koridori koji će omogućiti transport civila u Mariupolju i Volnovahi.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je prekid vatre u dva ukrajinska grada, ali poziva one koji mogu da "ostanu i bore se“, da to učine. On je potvrdio da postoje humanitarni koridori koji će omogućiti transport civila u Mariupolju i Volnovahi.