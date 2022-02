Tramp je rekao: "Ono što je pošlo naopako su bili namješteni izbori".

Izvor: YouTube/printscreen/RT/Profimedia

Bivši američki predsjednik Donald Tramp pohvalio je ruskog Vladimira Putina za njegovu strategiju u istočnoj Ukrajini, tvrdeći da je ruski lider nadmudrio Džoa Bajdena proglasivši otcjepljene republike Donjeck (DNR) i Lugansk (LNR) za suverene države.

"Ušao sam juče i i vidio sam vijest na televiziji, i rekao sam sebi: 'Ovo je genijalno'“, rekao je Tramp radio voditelju Baku Sekstonu u intervjuu u utorak. "Putin je proglasio veliki dio Ukrajine nezavisnim. O, to je divno", rekao je Tramp.

Tramp je mislio na Putinovu najavu od ponedjeljka da će Rusija odmah priznati suverenitet DNR i LNR, koje su proglasile nezavisnost nakon svrgavanja izabranog rukovodstva Ukrajine 2014. godine uz podršku SAD. Ruski predsjednik je slijedio tu odluku tako što je u utorak dobio odobrenje parlamenta, da pošalje ruske snage u Donbas kao mirovne snage za DNR i LNR. Međutim, kasnije je pojasnio da odobrenje ne znači da će ruske trupe odmah biti raspoređene u republike.

Bivši američki vrhovni komandant rekao je da se takav preokret nikada ne bi dogodio da je on i dalje na funkciji, optužujući Bajdena za nekompetentnost, dok je potez Rusije u Donbasu, uključujući potencijalnu mirovnu misiju Moskve, nazvao "pametnim", prenio je RT.

"To je najjača mirovna snaga - mogli bismo to da iskoristimo na našoj južnoj granici", rekao je Tramp i dodao: "To je najjača mirovna snaga koju sam ikada vidio. Bilo je više vojnih tenkova nego što sam ikada vidio. Oni će održati mir".

Donald Tramp

Izvor: Smart Life/ Unsplash/ Library of Congress

Bajden je u utorak najavio ekonomske sankcije Moskvi i raspoređivanje američkih snaga u baltičkom regionu kao odgovor na ono što je nazvao "početkom ruske invazije na Ukrajinu". Tramp je tvrdio da Rusija u suštini grabi teritoriju bez ozbiljnih posledica, što je, kako je rekao, posledica toga što je Putin "pametan momak".

"Evo momka koji je veoma pametan, poznajem ga veoma dobro...", rekao je Tramp. "Čovjek je rekao: 'Znate, ja ću proglasiti veliki dio Ukrajine nezavisnim.' On je upotrijebio riječ 'nezavisan'. 'I mi ćemo unutra da se održi mir'", rekao je Tramp i dodao:

"Morate priznati, to je prilično pametno. I znate kakav je bio odgovor Bajdena? Nije bilo odgovora. Za to nisu imali. To je veoma tužno", rekao je on. Na Sekstonovo pitanje kako je američka strategija skrenula sa kursa u vezi sa Ukrajinom, Tramp je rekao: "Ono što je pošlo naopako su bili namješteni izbori".