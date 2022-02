Donald Tramp opet je komentarisao situaciju u Ukrajini i rekao da je Putin pametan, ali da su "svi ostali glupi".

Izvor: YouTube/printscreen/RT/Profimedia

Bivši predsjednik Amerike Donald Tramp oglasio se opet povodom rata u Ukrajini i komentarisao Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog.

Prije nekoliko dana, Tramp je hvalio Putina rekavši da Zapad ne umije da se nosi s njim i da se u vrijeme njegove administracije ovakva eskalacija tenzije ne bi dogodila. Sada je otišao korak dalje.

"Zelenski je hrabar čovjek, on opstaje. Ali problem nije to što je Putin pametan, naravno da je pametan, već to što su naši lideri glupi. Za sada mu dopuštaju da se izvuče sa ovom travestijom, ovim napadom na čovječanstvo", započeo je Tramp i uputio teške riječi svom nasljedniku, američkom predsjedniku Džou Bajdenu.

"Putin svira Bajdena kao doboš i to nije lijep prizor za gledanje", rekao je Tramp.