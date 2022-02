Predsjednik Rusije Vladimir Putin oglasio se nakon priznanja nezavisnosti DNR i LNR objasnivši koji su sledeći potezi Rusije.

Izvor: YouTube/printscreen/RT

Putin je istakao da je parlament Rusije odobrio upotrebu ruske vojske van granica Rusije, kao i da svakodnevno komunicira sa zapadnim zemljama i EU.

"Ljudi koji žive u Sevastopolju su sami to odlučili, rekao sam već nekoliko puta koliko je to različito u odnosu na Kosovo, jer je postojao referendum. Niko ih nije prisilio da idu na glasanje i sami su odlučili da se priključe Rusiji i treba da poštujemo ovu odluku. Oni koji se ponose da su demokrate trebalo bi da priznaju njihovu odluku jer je to najviši izraz demokratije - referendum", rekao je Putin.

Pogledajte kako izgeda vojska Rusije na terenu:

Predsjednik Rusije je takođe komentarisao i sporazum iz Minska rekavši da se njime bave već godinama. Podsjetimo, ugovor iz Minska potpisan je u februaru 2015. godine i podrazumijevao je prekid oružanih sukoba u Ukrajini. Jedan od ključnih uslova sporazuma podrazumijevao je da OEBS nadgleda linije fronta, kao i pokretanje dijaloga o lokalnim izborima u oblastima koje su okupirali proruski pobunjenici.

"Dogovor iz Minska smo mi napravili i već osam godina se bavimo time. Ove dokumente su potpisali lideri Republika i tada smo pristali na kompromis, što nije bilo lako. Ove Republike nisu ni htjele da budu dio dogovora iz Minska. Juče je rečeno da je sve to svedeno na nulu, a dogovori iz Minska su uništeni davno prije priznanja nezavisnosti Donbasa. Lideri iz Kijeva su rekli da ne žele da ispoštuju ove dogovore. Šta je trebalo da radimo, da gledamo kako se nastavlja genocid nad ovim ljudima. Bili smo prisiljeni da napravimo odluku koju smo napravili. Dogovori iz Minska više ne postoje", rekao je Putin.

Pogledajte obraćanje predsjednika Rusije: