Albanac s KiM Baškim Osmani, koji je u javnosti poznat kao jedan od vođa kriminalne grupe koja se bavi prodajom droge i pranjem novca, ali i kao brat Ćazima Osmanija, uhapšen je u akciji Europola u Hrvatskoj, a njegovi otac i supruga u luksuznoj vili na Majorki.

Izvor: Kurir/DB/Roland Magunia / AFP / Profimedia, Damir Dervišagić

Kako prenosi Kurir, grupa koja je razbijena u akciji Europola drogu iz Južne Amerike je unosila u Evropu, a sumnja se da je vođa grupe zapravo u Dubaiju.

Putovanja

Kako Kurir nezvanično saznaje, ispituje se da li je Osmani sarađivao s misterioznim Edinom Gačaninom Titom, vođom balkanskog kartela, koji sjedište ima upravo u Dubaiju.

"Prema pisanju španskih medija, grupa čiji je dio bio Osmani često je putovala u Dubai, Meksiko i Kolumbiju. S obzirom na to da je poznato da Tito živi u Dubaiju i radi odatle, sumnja se da su oni bili povezani upravo s njim. Policija provjerava da li je Osmani bio povezan s Titom, odnosno da li su u narko-poslovima blisko sarađivali", navodi izvor Kurira.

O bratu: Ovo je namještaljka, uskoro će biti na slobodi

Ćazim Osmani javio se Kuriru i potvrdio da mu je brat uhapšen, ali je istakao i da je njegov otac umro prije šest godina.

"Iskreno, nije da branim brata, ali ti mediji su napisali velike gluposti. Vidim da je to glavna vijest u svim novinama. Najprije da vam kažem da moj otac, nažalost, već šest godina nije živ. Kako je onda mogao da bude uhapšen? Mi smo poštena familija i radimo od jutra do sjutra. Ova namještaljka će se zaboraviti za dva dana. Odlično poznajem svog brata i on će brzo biti na slobodi. Sve je ovo instruisao određeni tužilac, ne mogu da vam objasnim kako to funkcioniše u Njemačkoj i ostalim zemljama. Svi rade po istom principu i sada je moja porodica došla na red da na nju udare", rekao je Ćazim za Kurir.

"U ranijim akcijama, kao što je "Musala", u kojoj su razbijene ćelije kavačkog klana, ispostavilo se da je Tito imao svoje ljude, naročito u Španiji, te da su oni radili za njega. Nije isključeno i da je Osmani, koji se tereti za šverc kokaina kroz velike evropske luke, sarađivao s njim.", prenosi izvor Kurira.

Negira

Hrvatski Jutarnji list prenio je navodnu izjavu Baškima Osmanija nadležnim organima nakon hapšenja u Poreču, u hotelu koji je u vlasništvu njegovog brata Ćazima.

"Već više od 30 godina bavim se legalnim poslovima, imam kuću u Palma de Majorki, odakle sam i doputovao u subotu, 12. februara, preko Londona i Italije u Hrvatsku. Imao sam rezervisanu kartu za povratak u nedelju, 20. februara. Nemam ništa protiv da me predaju španskim vlastima, nemam nikakve veze sa onim za šta me terete", navodno je rekao Osmani prilikom hapšenja u hotelskoj sobi.

Vođa kartela: Bivši bokser, nadimak dobio po predsjedniku

Edin Gačanin zvani Tito već godinama je označen kao vođa balkanskog kartela. Dok njegovo ime nije bilo poznato, operativci svjetskih policija opisivali su ga kao bivšeg boksera, rođenog u Srbiji. On se nastanio u Dubaiju, ali je, prema operativnim podacima, bio povezan s Kolumbijom, Peruom i Bolivijom, odakle je nabavljao drogu. Navodno, blizak saradnik mu je Zoran Jakšić, vođa grupe Amerika, koji se nalazi u peruanskom zatvoru.

"Nadimak je dobio po bivšem jugoslovenskom predsjedniku. U Peru je stigao prije oko 10 godina i uspio je da razvije svoju mrežu i sopstveni narko-kartel koji drogu šalje u Evropu. Izuzetno je moćan i bogat, a drogu prevozi podmornicama, avionima i prekookeanskim brodovima."

Akcija Evropola u kojoj je uhapšen Baškim Osmani koordinisano je izvedena u Španiji, Belgiji, Njemačkoj, Holandiji, Hrvatskoj, Italiji i Velikoj Britaniji, uz saradnju FBI i Nacionalne britanske agencije za kriminal.

Višegodišnja istraga

"Operacija je počela 2018. stvaranjem zajedničke radne grupe između Španije i Belgije nakon hapšenja visokog člana kriminalne organizacije koji se trenutno nalazi u pritvoru. U januaru 2020. istražitelji su uspjeli da zaplijene 440 kilograma kokaina u Barseloni, gdje su uhapšena četiri albanska državljana u akciji u kojoj je učestvovala i DEA, američka agencija za borbu protiv droge", piše španski El Pais.

"Ove nedelje je organizaciji zadat završni udarac istovremenim pretresima u Španiji, Njemačkoj, Holandiji, Italiji, Belgiji, Hrvatskoj i Velikoj Britaniji i učešćem 580 pripadnika policije. Među osam uhapšenih na Majorki, kako se navodi, nalaze se i Osmanijevi otac i supruga. Policija je upala u velelepnu vilu s bazenom u kojoj je pronađena velika količina novca, ali i luksuzni automobili. U posebnoj prostoriji nalazio se zasad marihuane", navodi izvor španskog medija.

Detalji: Drogu slali privatnim avionima

Kako prenose mediji s Majorke, grupa u okviru koje su uhapšeni Osmanijev otac i supruga kokain je dopremala velikim teretnim brodovima iz Južne Amerike.

"Droga je bila spakovana u kontejnere, a kada bi stigla u belgijske luke, transportovana je po Evropi privatnim avionima", navode mediji.