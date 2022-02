Ova zemlja je jedna od najmoćnijih država Evrope i 16. po vojnoj snazi u cijelom svijetu.

Izvor: Profimedia

Na papiru i u govorima, Njemačka je potpuno solidarna sa Ukrajinom. U praksi, međutim, njemački lideri provode svoje vrijeme raspravljajući o stvarima koje definitivno ne bi uradili kao odgovor na rusku agresiju. Njemačka ministarka odbrane Kristin Lambreht upozorila je na povlačenje veze između Sjevernog toka 2 i "različitosti sa Moskvom oko Ukrajine“.

Generalni sekretar vladajućih Socijaldemokrata lijevog centra rekao je: "Sve u meni se opire ideji da se sukobi prizivaju samo da bi se sahranio kontroverzni projekat."

Novi lider njemačke opozicije založio se protiv isključivanja Rusije iz međunarodnih platnih sistema. Zeleni ministar spoljnih poslova odbacio je pozive na njemačko oružje Ukrajini rekavši da je njemačka „restriktivna pozicija dobro poznata i da je ukorenjena u istoriji“. Pored svega ovoga, Njemačka je navodno blokirala i izvoz oružja njemačke proizvodnje od strane trećih zemalja poput Estonije, piše Warontherocks.

Pa zašto se Njemačka tako ponaša? U poslednjih nekoliko nedjelja bilo je bezbroj pokušaja da se nađe objašnjenje. Većina je bila neubjedljiva. Neki su tvrdili da Njemačka jednostavno više nije pouzdan saveznik, dok su drugi otišli ​​još dalje i sugerisali da Berlin aktivno radi sa Moskvom na potkopavanju Ukrajine. Ni jedno ni drugo nije tačno. Umjesto toga, Njemci drugačije vide svijet i njihovi lideri prvenstveno reaguju na politička ograničenja svoje kancelarije. Svijet Njemaca je svijet u kome se njihova zemlja „odmakla od politike moći, nacionalnih interesa i militarizam“. To je paralelna realnost u kojoj trgovina pobjeđuje silu i svaki sukob između država može da se riješi kroz više dijaloga ili više multilateralizma. Saveznici Njemačke mogu biti ogorčeni ovim stavom ili se utješiti činjenicom da polako počinje da se mijenja. Ali u najmanju ruku bi im bilo dobro da to shvate.

Njemačka, naravno, nije monolitna, ali u velikom dijelu njemačkog društva postoje neki duboko ukorenjeni stavovi koji imaju ogroman uticaj na spoljnu politiku.

Najznačajniji od njih je način na koji mnogi Njemci gledaju na ulogu vojne moći u međunarodnoj politici. Gledano iz Donje Saksonije ili Bavarske, vojna sila nije samo zla, već je i beskorisna. To je izazvalo najveće tragedije 20. vijeka i gomilu bespotrebne patnje tokom Hladnog rata. Od tada je samo stvorila još više haosa i smrti u Iraku, Siriji, Avganistanu i Libiji. U svom odličnom eseju o ovoj temi, Ulrike Franke opisuje kako su milenijumski Njemci, koji se sada kreću na pozicije moći, počeli da razmišljaju na način na koji razmišljaju. Ako ste rođeni u (zapadnoj) Njemačkoj sredinom 1980-ih ili kasnije, odrasli ste „u svijetu izuzetne stabilnosti i mira“. To ne znači da se ništa nije dogodilo, ali Njemačka je bila toliko bezbjedna i zaštićena da Njemci „nikada nisu morali da razmišljaju o vojsci“, a njihovo obrazovanje je dodatno naglašavalo beskorisnost sile. Kako Franke primjećuje, to je imalo važan uticaj na način na koji mladi Njemci vide svijet i na ono što smatraju normalnim.

Kratkoročno gledano, čini se da geopolitičke okolnosti u Njemačkoj potvrđuju ovaj istorijski zasnovan osjećaj bezbjednosti. Razmišljanje ide otprilike ovako: Ukrajinci i Gruzijci bi mogli biti u opasnosti od nove invazije, ali Njemačka ne bi bila u opasnosti od napada u skorije vrijeme čak i ako NATO prestane da postoji. Ovaj neodoljivi osjećaj sigurnosti utiče na to koliko Njemaca misle o sopstvenoj vojsci. Ako razgovarate o Bundesveru u Njemačkoj, ljudi često kažu: „Pa, ko će da nas napadne?“ To pitanje propušta širu poentu, ali nije ni sasvim iracionalno. Niko neće da izvrši invaziju na Njemačku, bar ne prije nego što napadne još desetak zemalja.

Za generaciju Njemaca koja je preživjela Hladni rat, u igru ulazi dodatni skup faktora. Gledano iz inostranstva, moglo bi imati smisla pretpostaviti da bi oni barem razumjeli korisnost moći i vojne sile u međunarodnoj politici. Neki to rade, mnogi ne. Kada pitate Amerikance šta je bilo potrebno za pobjedu u Hladnom ratu, oni bi mogli pomenuti nuklearno oružje, superiorne finansijske resurse ili stotine hiljada vojnika. Mnogi stariji Njemci drugačije pamte stvari. Ono što je zaista srušilo Berlinski zid nisu projektili ili tenkovi, već angažman.

Tokom Hladnog rata, naravno, Savezna Republika Njemačka jeste mnogo ozbiljnije shvatala sopstvenu bezbjednost, ali je pod kancelarom Vilijem Brantom takođe sprovodila strategiju poznatu kao Ostpolitik koja je nastojala da postigne „promjenu kroz zbližavanje“ sa Njemačkom Demokratskom Republikom i Istočnom Evropom. Decenijama nakon Brantove smrti, svaki njemački političar koji govori o odnosima sa Moskvom govori o novoj Ostpolitici, evropskoj Ostpolitici ili nekom drugom obliku Ostpolitike. Bila tačna ili lažna, ideja da je dijalog efikasniji od odvraćanja duboko je usađena u njemačku političku kulturu.

Pošto je vojna moć skoro uvijek kontraproduktivna, postoji vrlo malo potencijala za isporuku oružja u "zonu sukoba" kao što je Ukrajina. Kada obični Njemci razmišljaju o isporuci oružja Ukrajini, oni to ne misle kao priliku da pomognu Ukrajini da se odbrani. Oni misle da bi isporuka oružja "samo pogoršala sukob" i pogoršala stvari za sve. Kao rezultat toga, mnogi Njemci su istinski uvjereni da je njihova pozicija politički i moralno superiornija od pozicije aktivnijih međunarodnih aktera poput Sjedinjenih Država ili Ujedinjenog Kraljevstva.

Takođe je važno da ova kriza uključuje Rusiju. U glavama mnogih Njemaca postoji obaveza da ne zauzmu previše oštar stav prema Moskvi jer je nacistička Njemačka ubila milione Rusa tokom Drugog svjetskog rata. Na nesreću Ukrajinaca, takav način razmišljanja se ne odnosi na njihovu zemlju, iako su Njemci i tamo sproveli nezamislive strahote tokom rata. U igri je i novija istorija. Da nije bilo Moskve, smatra se, do mirnog ujedinjenja Njemačke nikada ne bi došlo, a za to su Njemci dužni Rusiji. Sve to utiče na njemačko razmišljanje o aktuelnoj krizi. U istočnoj Njemačkoj, na primjer, 43 odsto ljudi kaže da su SAD prije svega odgovorne za eskalaciju tenzija, dok samo 32 odsto smatra da je Rusija kriva.

Pogodno je da se moralna superiornost Njemaca i osjećaj bezbjednosti dobro uklapaju sa njihovim kratkoročnim ekonomskim interesima. Od kraja Hladnog rata, Njemačka se uglavnom našla u poziciji da slobodno trguje sa bilo kim, a da nije sputana rigoroznim razmatranjima politike ili bezbjednosti. S obzirom na tu sigurnost, Njemačka može sebi da priušti luksuz da odredi prioritete i podijeli trgovinu. I pošto Njemci ne moraju da koriste trgovinu da unaprijede svoju bezbjednost, mogu sebi priuštiti da je tretiraju kao nešto što je odvojeno od politike. Sjeverni tok 2, dakle, nije geopolitički projekat koji pomaže protivniku dok povređuje saveznike, to je samo posao.

To nas dovodi do javnog mnjenja. Ako se osjećate bezbjedno kao većina Njemaca i vjerujete da vojna sila nije samo zla već uglavnom beskorisna, da li biste podržali oštriju spoljnu politiku? Vjerovatno ne, kao ni većina Njemaca. Nedavna anketa pitala je Njemce da li treba otkazati Sjeverni tok 2. Samo 28 odsto se složilo. I dok je 47 odsto reklo da su otvoreni za pooštravanje sankcija Rusiji, opcija koja je dobila najviše odobravanja je jačanje uloge evropskih država kao posrednika u sukobu. Ovo osjećanje ne postoji samo u anketama, već je svuda. Uključite njemački radio u utorak popodne i šanse su da nećete čuti mnogo zabrinutosti za Ukrajinu, ali ćete vjerovatno čuti da se slušalac žali na njemačke "prijetnje" Rusiji. Kada je riječ o potencijalnim isporukama oružja Ukrajini, brojke su isto tako jasne: 73 odsto Njemaca se protivi. Pošto su političari u svim većim njemačkim političkim partijama svjesni načina na koji razmišljaju njihovi birači, oni su krajnje nevoljni da promijene kurs čak i ako sami razumiju šta je u pitanju.

Izvan javnog mnjenja, partijska politika djeluje kao značajno ograničenje za pozicioniranje vlade. Ako ste izabrani za lidera Zelenih, socijaldemokrata lijevog centra ili liberalnih Slobodnih demokrata, ne morate samo da vodite računa o javnom mnjenju, već i o mnogim drugim stvarima. Nije važno koju stranku vodite – ako prozovete Rusiju, dobićete ljute pozive. Puno njih. Konačno, postoji mnogo zabrinjavajućih primjera moćnih Njemaca poput bivšeg kancelara Gerharda Šredera koji sada rade za rusku državu. Te mreže nesumnjivo imaju indirektan uticaj na njemačku spoljnu politiku, ali se njihov uticaj precjenjuje u odnosu na gore pomenute faktore. Njemačka spoljna politika je takva kakva jeste jer Njemci žele da tako bude.

Gledano u budućnost, Njemci bi se mogli predomisliti. Zeleni, i pored svog skepticizma prema upotrebi vojne moći, mnogo češće nego prethodna vlada zalažu se za ekonomski i politički pritisak da se obračunaju sa zemljama poput Rusije jer smatraju da Njemačka treba da stavi veći naglasak na promociju vrijednosti u spoljnoj politici. Isto tako, liberalne Slobodne demokrate su sve više spremne da odu dalje od kratkoročnih ekonomskih interesa kada su ljudska prava u pitanju.

Malo je vjerovatno da će ovaj fokus na vrijednostima dovesti do racionalne, interesno zasnovane spoljnopolitičke debate u skorije vrijeme, ali polako i sigurno mijenja javni diskurs. Prije jedne decenije, sama sugestija da se isporuči oružje Ukrajini dok je suočena sa napadom Rusije izazvala bi ogromno negodovanje. Sada je ideja barem dovoljno ozbiljno shvaćena da garantuje prostor u novinama. Štaviše, postoji presedan, jer je Berlin poslao oružje u Irak da pomogne u borbi protiv ISIL-a. Socijaldemokrate su, sa svoje strane, pokazale da su čak i oni spremni da pooštre svoju poziciju kao odgovor na rusku agresiju ako bude dovoljno savezničkog pritiska i ruske agresije. Upitan o Sjevernom toku 2, kancelar Olaf Šolc je signalizirao da je on na stolu u slučaju još jedne vojne intervencije protiv Ukrajine.

Ako ruski predsjednik Vladimir Putin ponovo odluči da izvrši invaziju na Ukrajinu, Njemci i dalje možda neće promijeniti svoj stav o upotrebi sile u međunarodnim odnosima. Ali oni bi gotovo sigurno promijenili svoj pogled na Rusiju. To trenutno neće pomoći Ukrajincima, ali bi svakako naštetilo Moskvi u godinama koje dolaze.