Ženska osoba je hodala preko mosta gurajući bicikl i nalazila se nekoliko metara od njegovog kraja.

Izvor: Youtube/Printscreen/WPBF 25 News

Gurajući svoj bicikl, dok je prelazila pokretni most u Vest Palm Biču na Floridi, jedna žena je danas pala i poginula, kada je odjednom most počeo da se podiže. Žena, koja još uvek nije identifikovana, hodala je preko mosta Rojal Park, koji se proteže od avenije Lejkvju u Vest Palm Biču i povezuje se sa ostrvom Palm Bič, oko 13 časova, saopštila je policija Vest Palm Biča.

Ona je hodala preko mosta gurajući bicikl i nalazila se nekoliko metara od njegovog kraja. Portparol policijske stanice Vest Palm Bič, Majk Džakls rekao je da je žena pokušala da se spasi i držala se za most.

"U blizini se nalazio prolaznik koji je pokušao da joj pomogne, ali je ona pala na beton. Umrla je na licu mesta", rekao je Džakls, prenosi NBC News.

U toku je istraga o smrti žene i zašto je most podignut, a na njemu je još uvek bio pešak. Kao rezultat smrti, most je bio zatvoren skoro šest sati, da bi konačno ponovo bio otvoren oko 19 časova, saopštila je policija.

Pala sa mosta Izvor: Youtube/WPBF 25 News

"Na Palm Bič se stiže samo preko tri mosta i ovo je glavni most, tako da ga biciklisti veoma često koriste", rekao je zagovornik bezbednosti bicikla Huan Orelana za televizijsku stanicu Vest Palm Bič VPTV. Most je opremljen zvonima i zviždaljkama da upozore vozače i pešake da se pokretni most penje.