U Austriji je produžen lokdaun za sve one građane koji se nisu vakcinisali protiv korona virusa, pa će tako sada isti trajati do 20. januara, dok su uvedene još neke izmene i dopune mera u cilju sprečavanja pandemije kovida-19.

Glasovima vladajuće Narodne partije (OVP), Zelenih i opozicione Socijaldemokratske partije (SPO) usvojeno je produženje mere ograničavanja sloboda za nevakcinisane, te je austrijski parlamentg produžio lokdaun za one koji nisu imunizovani za još deset dana, odnosno do 20. januara, dok je došlo do još nekih dopuna i izmena pravila u toj zemlji, a zarad sprečavanja korona virusa.