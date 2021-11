Policija je tokom akcije hapšenja zaplijenila video-snimak koji prikazuje mučenje i seksualno zlostavljanje jednogodišnje bebe, koji su istražitelji opisali kao najšokantniji koji su ikada vidjeli.

Izvor: Youtube/printscreen/ 60 Minutes Australia

Nekadašnji biznismen iz Melburna Piter Džerard Skali snimao je sebe kako seksualno zlostavlja dvije otete filipinske djevojčice od 10 i 11 godina. Potom ih je natjerao ih da iskopaju sebi grobove u kojima će, kako im je tada rekao, biti sahranjene. Snimak je šokirao filipinske istražitelje.

UPOZORAVAMO VAS DA SU POJEDINI DETALJI U OVOM TESKTU POSEBNO UZNEMIRUJUĆEG KARAKTERA

Skali je optužen, između ostalog, i za ubistvo filipinske tinejdžerke čije tijelo je zakopao u septičkoj jami ispod njegove kuće kao i za zlostavljanje najmanje desetoro djece. Djecu je tokom zlostavljanja snimao a zatim snimke prodavao internet korisnicima širom svijeta. On je izjavio da ne zna zašto siluje mlade djevojke, ali će razmisliti o svojim motivima i iznjeti ih u dnevniku koji piše u zatvoru na Filipinima.

“Ono što tražim je pravi razlog zašto sam krenuo tim putem i šta me je dovelo do toga, jer u Australiji nisam bio takav“, rekao je on.

Više puta je filipinskim medijima rekao da se kaje zbog onoga što je učinio.

Skali je u gradu Kagajan de Oro vodio unosan posao. Njegovi "klijetni" su plaćali od 100 do 10.000 dolara kako bi dobili mogućnost da gledaju video snimke koje su filipinske vlasti opisale kao nešto najšokantnije što su vidjeli njihovi agenti koji se bore protiv trgovine ljudima. On je u jednom intervjuu rekao da to što je tražio mlade djevojke koje bi kasnije zlostavljao ne može pripisati nekom nagonu.

"To nije kao gladan pas koji mora da se hrani svaka tri ili četiri sata, nije tako. Gotovo da se ne radi ovdje o nagonu."

Policija je tokom akcije hapšenja zaplijenila video-snimak pod nazivom “Uništenje Dejzi” koji prikazuje mučenje i seksualno zlostavljanje jednogodišnje bebe, koji su istražitelji opisali kao najšokantniji koji su ikada vidjeli. Zlostavljanju bebe Skali je odbio da komentariše. Umjesto toga insistirao je nije bio pedofil dok je boravio u Australiji i rekao je da će detalji o lokaciji jedne djevojke koja se još uvijek vodi kao nestala takođe biti u njegovom dnevniku. Skali je rekao da ne može tačno da odredi kada je počeo da oseća kajanje zbog svojih postupaka.

Jedna žrtva je ispričala da je kidnapovana sa ulice zajedno sa svojom rođakom. Jedanaestogodišnja Dejzi i njena 10-godišnja rođaka Kvini bile su laka meta za Skalija dok su se gladne motale oko tržnog centra u gradu Kagajan de Oro. Navodno im je prišao njegov 17-ogodišnji partner koji je živio sa njim i pitao ih da li žele da jedu. Platio im je obrok u restoranu a onda ih odveo u iznajmljenu kuću u zapadnom dijelu grada. Dejzi je rekla da ih je Skali snimao te noći dok su se kupale, a sljedećeg dana im je rečeno da iskopaju rupu u dvorištu i da su to morale da rade svakodnevno tokom petodnevnog boravka kod njega u kući. Zlostavljanje kojem su bile izložene ona i njena rođaka je bilo toliko strašno da je razmišljala o samoubistvu.

“Htjela sam da se ubijem. Htjela sam da umrem te noći jer nisam mogla više da izdržim“, rekla je ona.

Djevojčice su bile primorane da se ljube i da imaju oralni seks sa njim dok ih je snimao i fotografisao. Dejzi je rekla da joj je Skalijev partner jednom pokrio glavu jastukom kako bi je spriječio da vrišti i plače dok ju je Skali zlostavljao. Djevojčicama je redovno stavljao lanac za pse oko vrata. Jedne noći, Dejzi je rekla da su ona i njena rođaka bili primorane da piju alkohol. U jednom trenutku je izgubila svjest a ujutru se probudila u rupi u dvorištu koju su ona i njena rođaka kopale. Dejzi je rekla da joj je rečeno da je tamo stavljena jer je mnogo plakala i “dozivala svoju mamu".

Zlostavljanje se pogoršalo četvrtog dana zatočeništva.

“Snimao nas je i fotografisao dok smo kopale svoje grobove. Potom nas je odveo u sobu. Ovoga puta sam bila vezana najlonskim gajtanom. Nisam mogla da se pomjerim“, rekla je djevojčica i dodala.

Dejzi je rekla da su ona i Kvini pobegle kada su vrata ostala jednom prilikom otvorena i da su otrčale na lokalnu pijacu gdje rade njihovi roditelji.

"Nadam se da ću moći da zaboravim sve ovo kada porastem", rekla je ona.

Agent za borbu protiv trgovine ljudima Erik Nuki rekao je da su video snimci koji prikazuju seksualno zlostavljanje maloljetnika, uključujući jednogodišnju bebu, pronađeni nakon hapšenja.

“Postoji neka vrsta sistematskog mučenja djece do smrti“, rekao je Nuki.

"Ako budem osuđen, bićem osuđen. To je nešto što je van moje kontrole", rekao je monstrum Piter Džerard Skali koji služi doživotnu kaznu zatvora na Filipinima.