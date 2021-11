Ministar finansija Milojko Spajić rekao je večeras da je Vlada Crne Gore usvojila budžet za narednu godinu

On je rekao da je budžet održiv i inkluzivan.



"Program Evropa sad trebalo bi da uravnoteži situaciju u društvu, planirano je povećanje standarda građana, smanjenje sive ekonomije, izdašnije socijalna davanja", kazao je ministar.



Ministar je rekao će BDP naredne godine biti 5,3 milijarede eura, a da se dobit od sezone projektuje na milijardu eura.



"Imamo veliko povećanje za kapitalne projekte, izdavanja za poljoprivredu i povećanje plata zdravstvu. Izvorni prihodi će biti miljardu i 900 miliona, a deficit je projektovan na 3,2 odsto BDP-a", rekao je ministar.



On je kazao da je planirano 117 novih infrastrukturnih projekata i da je za to izdvojeno 248, 3 miliona eura, od čega je 77,2 miliona predviđeno za saobraćaj bez autoputa.



Prema riječima ministra gradiće se bolnice u Pljevljima i Podgorici, atletski stadion, stadion na Cetinju, 8 novih škola, most na rijeci Bojani...



Ministar je najavio izgradnju klinike za mentalne bolesti u Podgorici, digitalizaciju u zdravstvu, stomatološke ambulante u svim školama.



Spajić je kazao da je budžetom predviđeno rekordno izdvajanje za vojsku.



"U prosvjeti imamo besplatne udžbenike za osnovce, 5 miliona eura za razvoj sporta. Imamo 16 miliona za dječiji dodatak, povećanje za socijalne slučajeve. Gradiće se novi zatvor u Mojkovcu, planirano je 8 miliona za Fond PIO i 30 miliona za zdravstvo", kazao je ministar.



Spajić je