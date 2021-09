U državnom trezoru se na kraju septembra nalazi oko 600 miliona eura, saopštio je ministar finansija i socijalnog staranja, Milojko Spajić.

Izvor: Vlada Crne Gore/B. Ćupić

On je na konferenciji za novinare kazao da su na dan imenovanja u trezoru zatekli oko 120 miliona eura, dok su na dan prije dospijevanja sredstava iz obveznice imali oko 50 ili 60 miliona eura.

„Državni dug koji smo zatekli na nivou od 103 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) projektovan je da se smanji na nivo od 78 odsto“, kazao je Spajić.

Spajić je podsjetio da je Crna Gora u zadnjih 13 godina u svakoj godini zabilježila deficit budžeta, u prosjeku pet odsto svake od tih godina.

"Uveli smo dječiji dodatak i besplatne udžbenike, uveli smo povećanje minimalne zarade i staračkih naknada. Mi smo svjesni da je to nedovoljno da današnja omladina ostane u Crnoj Gori. Želimo minimalnu zaradu da podignemo na 450 eura na nivo Hrvatske. Sledeća stvar je povećanje svih zarada u državi za otprilike oko 17 odsto. Sa te dvije mjere mislimo da ćemo doći do prosječne neto zarade do kraja sledeće godine do 700 eura.

Ovaj plan je ključni iskorak za vraćanje mladih u CG, želimo da im pošaljemo jasnu poruku da ostanu u CG, želimo da osjete ovaj ekonomski rast. Za priivredu plan predviđa smanjenje poreskog opterećenja na zarade na 21 odsto. Država se odriče prihoda u korist rasta privrede. Neće biti doprinosa na zdravstveno osiguranje jer na to ima pravo svaki građanin", kazao je Spajić.

Ministar je kazao da intenzivno rade na sljedećem budžetu.

Pojasnio je da će doprinosi za zdravstveno osiguranje biti ukinuti od 1. januara, odnosno da će država preuzeti svo finansiranje za zdravstveno osiguranje.

On je dodao da je deficit koji su zatekli od 11 odsto BDP-a smanjili na nivo od tri odsto.