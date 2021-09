Glavnom izvođaču radova na dionici auto-puta Smokovac-Mateševo, kineskoj kompaniji China Road and Bridge Corporation, država je do kraja ljeta isplatila oko 734 miliona eura, pokazuju podaci koje je dobila nevladina organizacija Akcija za socijalnu pravdu, piše Dan.

Izvor: Vlada Crne Gore/ S. Matić

Ako je suditi po dinamici isplata, one će se nastaviti i u narednom periodu, tako da će završetak projekta ući u narednu godinu, sedmu od početka realizacije, navodi Dan.

Osnovni ugovor zaključen je na 809 miliona eura, a u međuvremenu su dogovoreni i naknadni radovi. Gradnja prve dionice auto-puta Bar-Boljare, od Smokovca do Mateševa, zvanično je počela u proljeće 2015. godine, a za vršetak radova, nakon više prolongiranja, očekivao se krajem ove.

Ipak, prema podacima ASP, teško da će to biti ispunjeno, imajući u vidu ne samo dinamiku isplate novca kineskoj kompaniji, nego i činjenicu da bi tehnički prijem složenog građevinskog projekta mogao trajati mjesecima, naglašava Dan.

Istovremeno, odvojeni podaci ASP-a pokazuju da su oslobađanja od dažbina na projektu izgradnje auto-puta do kraja jula dostigla iznos od najmanje 275 miliona eura. Tako oslobađanja od poreza na dodatu vrijednost do kraja jula iznose 183,5 miliona eura, dok oslobađanja od poreza i doprinosa na zarade stranih državljana kod CRBC do početka istog mjeseca iznose oko 33 miliona, ističe Dan.

Кada je u pitanju povraćaj akciza na gorivo, za glavnog izvođača i podizvođače na izgradnji prioritetne dionice, zaključno sa drugim kvartalom ove godine, on iznosi preko 10,3 miliona. Glavni izvođač i podizvođači, angažovani na projektu, imaju pravo na povraćaj dijela akciza na gorivo.

Najviše je vraćeno CRBC-u, oko 6,5 miliona, Bemaxu oko 2,3 miliona, Cijevni komerc 907 hiljada, Montenegro Petrolu 680 hiljada, Ramelu 2,9 hiljada i Кodaru hiljadu eura, zaključuje Dan.