Šefica stručnog tima Nacionalnog savjeta za borbu protiv visoke korupcije Vanja Ćalović Marković saopštila je da je devastacija korita Tare, tokom izgradnje prve dionice autoputa, trajala tri godine.

Izvor: Vlada Crne Gore/Printscreen

Ona je na pres konferenciji saopštila da prikupljena dokumentacija pokazuje da je od početka izgradnje auto-puta kineski izvođač radova godinama devastirao životnu sredinu, a naročito rijeku Taru.

"Devastacija korita rijeke Tare dešavala se 2017, 2018. i 2019. godine. U septembru 2020. nasipanjem je prekinut tok rijeke Tare. Toliko je materijala deponovano da joj je prekinut tok. U septembru 2020. godine Tare nema", rekla je Ćalović-Marković.

Kazala je i da je januaru ove godine materijal i dalje bio deponovan niz nasip rijeke Tare.

"Posljedice devastacije će biti trajne, a pitanje je ko će sve da plati. Neki ljudi više vole pare nego rijeke", kazala je Ćalović.



Ćalović je saopštila da je država Crna Gora plaćala milione eura za plate zaposlenih u CRBS od kojih je samo jedna osoba primala preko 100.000 eura mjesečno.



Prema njenim riječima, plaćali smo i avionske karte za putovanja kineskih radnika u iznosu od 900.000 eura za poslednjih devet mjeseci.



"Nema podataka gdje su ti ljudi putovali", kazala je Ćalović Marković.



Veliki troškovi su bili, kaže, i za potrebe kantine.



"Za samo devet mjeseci iznosili su 500.000 eura", kazala je Ćalović-Marković, navodeći da su to pitanja o kojima će morati otvorenije da se govori.

Potpredsjednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović rekao je nema niko nikakvu potrebu da bilo šta skriva u vezi s projektom autoputa. On je stava da bi svi dokumenti, za koje nema oznake tajnosti, trebalo da budu objavljeni.

"Ne vidim razlog da ima restrikcija da građani ne budu do kraja obaviješteni o svim aktivnostima koje se tiču autoputa", rekao je Abazović.



On je saopštio da je donesen Zakon o autoputu što je, kako je rekao, nečuveno.



"Gdje ste to vidjeli da se za neki kapitalni projekat donosi poseban zakon? To nigdje nema, znali smo da je tu nešto sumnjivo", kazao je Abazović.



Ćalović je kazala da bi u Crnu Goru morali da dođu stručnjaci iz EU da bi vidjeli stepen devastacije Tare i da sagledaju kako da se problem riješi.



"Šta ćemo mi da radimo sa Kinezima? Treba da plate troškove devastacije rijeke", rekla je Ćalović.