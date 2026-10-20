Vlada je izmjenila odluku o privremenim mjerama za ograničavanje cijena peleta, kojima su precizirane maksimalne cijene ovog energenta, ali i uvela dodatna ograničenja za proizvođače i trgovce.

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“Cijena peleta klase A2 ograničena je na najviše 250 eura po toni, dok je maksimalna cijena peleta klase A1 270 eura po toni. Ograničenja se odnose na sva pakovanja. Predloženim izmjenama propisano je i da trgovci i proizvođači na navedene cijene neće smjeti obračunavati dodatne naknade ili troškove, čime se nastoji spriječiti eventualno povećanje konačne cijene za potrošače”, piše u izmijenjoj odluci.

Novina je i obaveza proizvođača i trgovaca da na tržište Crne Gore ne isporučuju manje količine peleta od prosječnih količina isporučenih u prethodnih 12 mjeseci.

“Ovom mjerom nastoji se obezbijediti kontinuitet snabdijevanja tržišta i spriječiti smanjenje ponude ovog energenta. Odluka je predložena na osnovu Zakona o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi”, kazali su iz Vlade, piše CdM.

Podsjećamo da je krajem prošle sedmice saopšteno da će Koordinaciono tijelo za usklađivanje i praćenje inspekcijskih nadzora formirati tim inspektora koji će kontrolisati proizvođače peleta zbog pritužbi građana na uslovljavanje kupovine i dodatne troškove transporta. Nadležne institucije najavile su pojačan nadzor, dok su proizvođači upozorili da bi ograničavanje cijena i zabrana izvoza mogli ugroziti njihovo poslovanje.

Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštili su ranije da su primili veliki broj pritužbi građana, koje se odnose na odbijanje prodaje upakovanog peleta, nuđenje isključivo rasutog peleta, zadržavanje zaliha za unaprijed poznate kupce i obavezno korišćenje transporta prodavaca uz dodatnu naplatu po toni.

Iz tog resora su poručili da pelet mora biti dostupan svim potrošačima pod jednakim uslovima, uz jasno istaknute cijene, te najavljuju pojačan inspekcijski nadzor i zakonom predviđene kazne za utvrđene nepravilnosti. Građani su pozvani da slučajeve odbijanja prodaje, uslovljavanja kupovine, nametanja transporta i neopravdanog povećanja cijena prijave nadležnim inspekcijama, uz navođenje mjesta prodaje i dostavljanje dokaza, ukoliko ih imaju, javlja CdM.

S druge strane, Crnogorska alijansa drvoprerađivača tvrdi da se prodaja i isporuka peleta odvijaju uobičajeno, ali da zbog povećane potražnje može doći do kraćeg čekanja. Proizvođači se protive ograničavanju cijena i mogućoj zabrani izvoza, upozoravajući da bi takve mjere mogle dovesti do finansijskih problema, pa i obustave proizvodnje. U tom slučaju, kako navode, građani bi bili upućeni na uvoz peleta po višim regionalnim cijenama.