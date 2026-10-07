Sanitarna inspekcija je tokom ovogodišnje turističke sezone obavila 2.403 inspekcijska nadzora, pri čemu su nepravilnosti utvrđene u 1.727 objekata. Izrečeno je više od 1,05 miliona eura kazni.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Glavni sanitarni inspektor Dejan Šaković kazao je u "Bojama jutra" da su među najčešćim nepravilnostima bili neurađene analize vode i bazenskih voda, nedostatak mikrobioloških briseva i sanitarnih knjižica zaposlenih.

Poseban problem predstavljaju privremeni ugostiteljski objekti koji rade tokom turističke sezone. Šaković navodi da postoje ugostitelji koji posluju po visokim standardima, ali i oni koji pokušavaju da uštede ili zaobiđu propise, pišu Vijesti.

Iako veći broj kazni ne mora nužno značiti da je stanje lošije nego ranije, inspektori upozoravaju da nedostatak kadra otežava kontrole. U sanitarnoj inspekciji ukupno je 27 inspektora, uz dodatna odsustva zbog bolovanja.

Šaković poručuje građanima da obrate pažnju na čistoću prostora, stolova i pribora, kao i higijenu zaposlenih, dok će konačnu ocjenu bezbjednosti hrane dati nadležne inspekcije i zdravstvene službe.

"Imamo jednu kategoriju koja je nama negdje najinteresantnija, to su ugostitelji koji žele da na brz način, van okvira zakona, dođu do zarade. Mogu li tako da ugroze zdravlje ljudi? Naravno da mogu", kazao je Šaković.

Na pitanje da li su predložili zatvaranje tih objekata koji mogu ugroziti zdravlje građana, on je odgovorio da nisu, jer je to više nadležnost Inspekcije za bezbjednost hrane, ali da su preduzimali mjere, prenose Vijesti.

"Recimo upravne mjere u uklanjanju nepravilnosti, zatim mjere prekašajnih naloga, pokretali smo prekašajne postupke, dakle takve stvari koje su u okviru naše nadležnosti", naveo je Šaković.

On je kazao da je nakon toga potrebno da inspektori kontrolnim inspekcijskim pregledom ponovo obiđu te objekte kako bi se uvjerili da postupaju po ukazanim mjerama, što kako je kazao uglavnom jeste slučaj, te u tom dijelu mogu biti zadovoljni.