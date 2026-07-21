Otvoreni postupak javne nabavke objavljen je 16. jula na elektronskom sistemu javnih nabavki.

Izvor: PG biro

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice objavila je tender za izradu Glavnog projekta uređenja park šume Zlatica, prenosi RTV Podgorica.

Otvoreni postupak javne nabavke objavljen je 16. jula na elektronskom sistemu javnih nabavki.

Prethodno raspisani postupak, objavljen 13. maja 2026. godine, poništen je nakon što su ponuđači isključeni iz postupka javne nabavke. Novi postupak raspisan je 16. jula, dok je otvaranje ponuda zakazano za 3. avgust 2026. godine.

Kako navode iz Agencije, obuhvat planiranog zahvata iznosi 346.080 m² (34,60 hektara), dok je procijenjena vrijednost izrade tehničke dokumentacije 150.000 eura sa uračunatim PDV-om.

Glavni projekat biće izrađen na osnovu prvonagrađenog idejnog rješenja kolumbijskog autorskog tima, koje je izabrano na međunarodnom konkursu koji je sproveo Glavni grad Podgorica.

“Cilj izrade Glavnog projekta je revitalizacija i uređenje postojeće park šume kroz unapređenje njenog ekološkog, estetskog i funkcionalnog kvaliteta, uz očuvanje prirodnih karakteristika prostora. Projekat će doprinijeti stvaranju kvalitetnijih uslova za boravak i rekreaciju građana, povećanju bezbjednosti i pristupačnosti, kao i očuvanju i unapređenju biodiverziteta. Poseban akcenat biće stavljen na održivo korišćenje prostora, sanaciju degradiranih površina i formiranje savremenog javnog zelenog prostora“, navode iz Agencije za izgradnju i razvoj.

Park šuma Zlatica nalazi se na južnom obodu istoimenog podgoričkog naselja, a projektom će biti obuhvaćene intervencije na pejzažnom uređenju, sanaciji i očuvanju vegetacije, izgradnji pješačkih staza, odmorišta i prateće urbane opreme, kao i unapređenju pristupačnosti i bezbjednosti korisnika, u skladu sa principima održivog planiranja i zaštite prirodnog ambijenta.

“Planirano je da prostor bude organizovan kroz tri funkcionalne cjeline – pasivnu, aktivnu i kulturnu zonu – koje će biti povezane kontinuiranom mrežom pješačkih komunikacija, stazama za šetnju, trčanje i vožnju bicikla“, kazali su iz Agencije.

Pasivna zona biće namijenjena odmoru i boravku u prirodi, sa sadržajima za relaksaciju, piknik, kampovanje i edukaciju, uz poseban fokus na očuvanje prirodnih vrijednosti i biotičku regeneraciju prostora.

Aktivna zona predstavljaće centralni dio parka i biće namijenjena rekreaciji i fizičkim aktivnostima svih generacija. Planirani sadržaji uključuju multifunkcionalne sportske terene za košarku i mali fudbal, dječije igralište, skate zonu, prostor za kućne ljubimce, pješačke i biciklističke staze, kao i zonu sa spravama za vježbanje.

Kulturna zona biće osmišljena kao fleksibilan prostor za javna okupljanja, kulturne događaje i društveni život, sa trgom i otvorenom javnom površinom pogodnom za organizovanje različitih manifestacija.