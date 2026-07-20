"Stvari su vrlo jednostavne, da Vlada hoće, cijene goriva bi već od sjutra mogle biti značajno niže", ocijenio je on u objavi na Iksu.

Izvor: DPS

Mihailo Anđušić, politički direktor DPS-a i poslanik u Skupštini Crne Gore, tvrdi da bi Vlada mogla da smanji cijene goriva kad bi htjela, ali da to ne čini jer joj je potreban novac.

"Stvari su vrlo jednostavne, da Vlada hoće, cijene goriva bi već od sjutra mogle biti značajno niže", ocijenio je on u objavi na Iksu.

"Vlada i dalje ne poseže za smanjivanjem akciza na naftne derivate, jasno je i zašto - fali novca za sopstvene javašluke", dodao je Anđušić.

Poslanik DPS-a okarakterisao je to kao "odlične pripreme za program Evropa sad 3".