“Rekonstrukcija obuhvata dionicu dužine oko 17 kilometara. Vrijednost ugovorenih radova iznosi oko 15 miliona eura bez PDV-a, odnosno oko 18 miliona eura sa uračunatim porezom”, saopštila je Uprava.

Izvor: Uprava za saobraćaj

Počeli su pripremni radovi na rekonstrukciji regionalnog puta Ostros-Vladimir, jednog od značajnijih infrastrukturnih projekata za područje opština Bar i Ulcinj, saopštila je Uprava za saobraćaj.

“Rekonstrukcija obuhvata dionicu dužine oko 17 kilometara. Vrijednost ugovorenih radova iznosi oko 15 miliona eura bez PDV-a, odnosno oko 18 miliona eura sa uračunatim porezom”, saopštila je Uprava.

Izvođač radova kompanija „Putevi Bar“, dok stručni nadzor obavlja preduzeće „Geo spiin“ iz Podgorice.

“Radovi, između ostalog, podrazumijevaju sveobuhvatnu rekonstrukciju saobraćajnice, sanaciju mosta, proširenje postojećeg kolovoza, izgradnju potpornih zidova, sanacija klizišta… Realizacijom projekta biće unaprijeđeni bezbjednost saobraćaja, povezanost naselja na području Ostrosa i Vladimira, kao i dostupnost ovog dijela Crne Gore. Kvalitetnija putna infrastruktura doprinijeće daljem privrednom, poljoprivrednom i turističkom razvoju područja između Bara i Ulcinja”, navode iz Uprave.