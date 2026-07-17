Govoreći o zakupu Svetog Stefana, istakla je da godišnja zakupnina sada iznosi 1.555.475,28 eura, odnosno da se plaća kvartalno u iznosu od 388.868,82 eura, uz obračun PDV-a.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Poravnanjem države sa kompanijom Adriatic Properties deblokirani su Sveti Stefan hoteli, a u narednom periodu biće deblokiran i HTP Miločer, dok je država prvi put obezbijedila učešće od deset odsto u profitu i uvećala zakupninu za iznos PDV-a, kazala je predsjednica Odbora direktora državne kompanije “Sveti Stefan hoteli” AD Marija Vujović u Jutarnjem programu TVCG.

Ona je navela da je nakon potpisivanja sporazuma o poravnanju zakupac odmah počeo da ispunjava preuzete obaveze.

„Društvo Sveti Stefan Hoteli je nakon poravnanja deblokirano, što je jako bitno za naše društvo. U narednom periodu biće deblokiran i HTP Miločer. Sa zakupcem je postavljen zdrav odnos i oni su ekspresno, nakon potpisivanja sporazuma o poravnanju, pristupili ispunjavanju svih obaveza o kojima smo se dogovorili. Uplaćene su naknade i društvo je prodisalo“, kazala je Vujović, prenosi RTCG.

Govoreći o zakupu Svetog Stefana, istakla je da godišnja zakupnina sada iznosi 1.555.475,28 eura, odnosno da se plaća kvartalno u iznosu od 388.868,82 eura, uz obračun PDV-a.

Kako je kazala, riječ je o osnovnom ugovoru koji je aktuelna Vlada naslijedila.

„Godišnji zakup je uvećan za PDV, što nije bilo predviđeno osnovnim ugovorom koji smo naslijedili. Vlada je sa zakupcem došla do rješenja tako što je zakupnina uvećana. Iznad toga nije postojala mogućnost, jer je to nešto na šta su zakupci pristali kada je zaključen osnovni ugovor“, rekla je Vujović.

Dodala je da je povećana i zakupnina za HTP Miločer, sa 350.000 na 423.000 eura, kao i da je država prvi put obezbijedila učešće u dobiti.

„Ono što država prvi put dobija jeste deset odsto učešća u profitu. Takođe, nema dodatne gradnje. Planski dokument je stavljen van snage, što znači da nema gradnje hotela u Miločerskom parku“, kazala je ona.

Pojasnila je da će biti završeni samo objekti za koje su građevinske dozvole izdate ranije.

„To će morati da se završi, jer su dozvole dobijene prije ove Vlade. Ali građani Crne Gore treba da znaju da je ova Vlada, na čelu sa premijerom Milojkom Spajićem, stavila van snage planski dokument i da nema dalje gradnje“, rekla je Vujović.

Komentarišući protest mještana Svetog Stefana, održan proteklog vikenda, koji su tražili da grad bude otvoren i za njih, kazala je da je najvažnije da hotelski kompleks ponovo počne da radi.

„Ja sam zagovornica da Sveti Stefan treba da funkcioniše. Jedino što nam nije potrebno jeste da Sveti Stefan bude zatvoren, što je bio posljednjih pet godina. To je najgora opcija. Sveti Stefan je turistički dragulj Crne Gore i najljepša razglednica naše države“, istakla je ona.

Prema njenim riječima, zakupac je zatražio sastanak sa predstavnicima mjesne zajednice Sveti Stefan kako bi razgovarali o otvorenim pitanjima.

Vujović je kazala da razlikuje zahtjeve mještana od političkih poruka koje se, kako je navela, pojavljuju u javnosti.

„Imam veliko poštovanje prema Mjesnoj zajednici Sveti Stefan i njenom predsjedniku gospodinu Mitroviću. Moramo razdvojiti ono čime se bavi mjesna zajednica i njene razumljive zahtjeve od političkog momenta i političkih aktera koji sada koriste Sveti Stefan“, rekla je ona.

Govoreći o zahtjevima mještana za pristupom gradu-hotelu i plažama, Vujović je ocijenila da rješenje treba tražiti kroz razgovor.

„Smatram da mještani imaju pravo na sve to, ali svakako u dogovoru sa zakupcem, koji je raspoložen za razgovor, kao i predstavnicima Vlade. Vjerujem da će se to na terenu dogovoriti na narednim sastancima“, zaključila je Vujović.