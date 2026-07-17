Iz Udruženja prevoznika su pozvali Vladu da hitno preduzme konkretne mjere podrške sektoru drumskog prevoza, ispuni ranije data obećanja i uspostavi održiv model koji će omogućiti očuvanje konkurentnosti domaćih prevoznika.

Izvor: MONDO/Lana Stošić

Udruženje prevoznika Crne Gore saopštilo je da će rast cijena goriva neminovno dovesti do povećanja cijene prevoza, te da će to osjetiti svi građani.

"Još ranije smo od ministra energetike i rudarstva dobili najavu da se razmatraju mogućnosti uvođenja mjera pomoći prevoznicima kako bi se ublažile posljedice rasta cijena goriva. Međutim, od tih najava do danas nije realizovana nijedna konkretna mjera, pa su obećanja ostala samo na riječima, dok se prevoznici svakodnevno suočavaju sa sve većim troškovima poslovanja, saopštio je predsjednik Udruženja Đorđije Lješnjak, prenose "Vijesti".

On je istakao da je odlukama Vlade, odnosno postupanjem Ministarstva finansija i Uprave carina, prevoznicima ukinuta mogućnost povrata dijela plaćene akcize na gorivo usljed prethodnog smanjenja akciza.

"Time je sektor drumskog prevoza direktno oštećen za značajna sredstva koja su predstavljala jedan od rijetkih mehanizama za ublažavanje visokih troškova goriva. Posebno je apsurdno što pravo na povrat dijela akcize i tokom perioda kada Vlada sprovodi mjere smanjenja akciza i dalje imaju ribari i linijski prevoznici putnika, dok je prevoznicima tereta to pravo uskraćeno. Upravo prevoznici tereta svakodnevno dopremaju hranu, ljekove, građevinski materijal, sirovine i sve druge proizvode neophodne za funkcionisanje privrede i normalan život građana. Takav različit tretman sektora koji predstavlja okosnicu lanca snabdijevanja nije opravdan i domaće prevoznike tereta stavlja u neravnopravan položaj", kazao je Lješnjak.

Umjesto da u ovim, kako je naveo, kriznim okolnostima stane iza domaćih prevoznika i uvede krizne mjere podrške koje bi omogućile očuvanje stabilnosti sektora i spriječile dodatni rast cijena, država uskraćuje sredstva koja su bila predviđena kao podrška kroz sistem povrata dijela akcize.

"Prevoznici više ne mogu biti oni koji će svojim poslovanjem nadoknađivati manjak budžetskih prihoda po osnovu akciza na dizel gorivo. Teret fiskalne politike ne može se prebacivati na privrednu granu od koje zavisi snabdijevanje cijele države. Ukoliko Vlada ponovo posegne za mjerama smanjenja akciza, a pri tome ne obezbijedi mehanizam kojim bi prevoznici zadržali pravo na povrat dijela akcize, posljedice će biti još ozbiljnije. U tom slučaju, prevoznici će biti primorani da cijene svojih usluga povećaju u još većem obimu kako bi uopšte mogli održati poslovanje".

Lješnjak dodaje da posljedice ovakvog odnosa države prema sektoru prevoza neće snositi samo prevoznici.

"Svako povećanje troškova transporta direktno utiče na rast cijena gotovo svih proizvoda i usluga, jer je prevoz neizostavan dio svakog lanca snabdijevanja. To znači da će krajnji teret ponovo pasti na građane i privredu kroz povećanje cijena i dodatni inflatorni pritisak. Podsjećamo da su cijene goriva u prethodnom periodu porasle za više od 25 odsto, dok su prevoznici, nastojeći da zaštite svoje klijente i očuvaju konkurentnost, cijene prevoza povećali za svega 10 do 12 odsto. Razliku su mjesecima pokrivali iz sopstvenih sredstava, poslujući na granici održivosti. Međutim, ukoliko se trend rasta cijena goriva nastavi, prevoznici više neće biti u mogućnosti da sami apsorbuju dodatne troškove. Biće primorani da cijene prevoza usklade sa stvarnim rastom ulaznih troškova, što znači da povećanje može dostići i oko 25 odsto", rekao je Lješnjak, prenose "Vijesti".

Iz Udruženja prevoznika su pozvali Vladu da hitno preduzme konkretne mjere podrške sektoru drumskog prevoza, ispuni ranije data obećanja i uspostavi održiv model koji će omogućiti očuvanje konkurentnosti domaćih prevoznika.

"U suprotnom, posljedice ovakve politike osjetiće kompletna privreda i svi građani Crne Gore kroz dalji rast cijena i dodatni inflatorni pritisak. Vrijeme za obećanja je prošlo. Potrebne su konkretne mjere koje će zaštititi domaće prevoznike, očuvati stabilnost lanca snabdijevanja i spriječiti novi talas poskupljenja koji će pogoditi svakog građanina Crne Gore".