Najveće povećanje odnosi se na eurodizel, koji se od danas prodaje po cijeni od 1,67 eura za litar.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Od ponoći su u Crnoj Gori na snazi nove cijene goriva, a najveće poskupljenje zabilježeno je kod eurodizela, čija je cijena povećana za devet centi po litru, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva.

Litar eurosupera 98 sada košta 1,68 eura, što predstavlja povećanje od dva centa, dok je cijena eurosupera 95 porasla na 1,64 eura po litru, takođe za dva centa.

Najveće povećanje odnosi se na eurodizel, koji se od danas prodaje po cijeni od 1,67 eura za litar.

Viša je i cijena lož ulja, koje sada košta 1,58 eura po litru, odnosno sedam centi više nego u prethodnom obračunskom periodu.

Iz Ministarstva su naveli da će naredni obračun maksimalnih maloprodajnih cijena naftnih derivata biti obavljen 20. jula, dok će eventualne nove cijene stupiti na snagu 21. jula.