Interesovanje za predstojeći EXIT2Montenegro festival je izuzetno veliko, što potvrđuje i veliki broj registracija iz Crne Gore, regiona, Evrope i svijeta.

Izvor: EXIT to Montenegro

Na osnovu dosadašnjeg interesovanja i dinamike prijava, očekujemo da će festival u Ulcinju generisati ukupnu poočsjetu između 50.000 i 70.000 ljudi, odnosno oko 20.000 posjetilaca dnevno. To je u razgovoru za “Vijesti” kazao direktor Exit2Montenegro festivala u Crnoj Gori Mihailo Tomanović.

Naveo je da su procjene da će ukupan efekat projekta sa događaja u Ulcinju i kasnije u Budvi, generisati najmanje 200.000 noćenja i više od 40 miliona eura direktne turističke potrošnje, pišu Vijesti.

“Uz mogućnost da konačan efekat bude i veći, imajući u vidu turistički karakter Crne Gore i činjenicu da posjetioci ovakvih događaja često ostaju više dana prije i nakon samog festivala”, kazao je Tomanović.

Na pitanje šta od Festivala dobija Crna Gora, a šta Ulcinj i Velika plaža, Tomanović je kazao da Crna Gora ovim projektom dobija snažnu međunarodnu promociju i priliku da se pozicionira kao jedna od vodećih destinacija muzičkog i manifestacionog turizma u Evropi. Istakao je da nije riječ o nekoliko festivalskih dana, već širem efektu na turizam, smještaj, ugostiteljstvo, prevoz, lokalne usluge, kreativne industrije i promociju destinacije.

“Za Ulcinj je posebno važno to što se događaj organizuje u periodu takozvane ‘julske rupe’, kada postoji prostor da se dodatno pokrene turistička sezona. Velika plaža dobija globalnu vidljivost ne samo kao plaža, već kao jedinstven prostor koji spaja more, vjetar, kajt kulturu, prirodu i muziku. Ranije najave projekta posebno naglašavaju cilj produženja sezone, razvoj muzičkog turizma i očekivani doprinos domaćoj turističkoj privredi”, prenose Vijesti.

Dnevni program će biti organizovan na plažama “Nomade Beach Club”, “Kiteloop”, “Ka’banya” i “San Marco Beach”, dok će glavni noćni festivalski program biti održan u “Nomade Beach Clubu” od 3. do 6. jula.

Planirani događaj se realizuje na oko 2,5 kilometra od rijeke Bojane i Tihe zone.

Tomanović je naglasio da su pripreme za festival u punom jeku i da se odvijaju u koordinaciji sa nadležnim institucijama, lokalnom samoupravom, službama bezbjednosti, komunalnim službama i partnerima na terenu.

“Od početka smo bili svjesni da Velika plaža i Ulcinj imaju infrastrukturne izazove, posebno kada je riječ o pristupnim putevima, saobraćaju, komunalnim kapacitetima i tehničkim uslovima, zbog čega se organizaciji pristupa vrlo pažljivo i planski. Upravo zato se program održava početkom jula, tokom tzv. ‘julske rupe’, van samog špica sezone i perioda najvećih ljetnjih gužvi”, naveo je Tomanović.

Paralelno su, dodao je, urađeni detaljni organizacioni, bezbjednosni i saobraćajni planovi, kako bi dolazak i odlazak posjetilaca, snabdijevanje, kretanje ekipa, funkcionisanje prostora i kompletna logistika bili što efikasniji.

Za posjetioce će biti obezbijeđen besplatan parking na prostoru Gornjeg Štoja pored magistrale (aerodrom), odakle će autobusima ljudi kontinutirano biti prevoženi do lokacije i nazad uz “simboličnu nadoknadu”.

“Takođe, tokom festivalskih dana na snazi će biti posebno organizovan režim saobraćaja, u skladu sa instrukcijama nadležnih službi. Ovim će se izbjeći mogućnost prevelikih gužvi i začepljenja. Cilj je da se kretanje prema festivalskoj zoni i iz nje odvija kontrolisano i efikasno i uz što manje opterećenje za lokalno stanovništvo, posjetioce i redovan život grada. Takođe, posjetiocima će biti na raspolaganju VIP parking, kao i dodatne usluge i pogodnosti za još ugodnije festivalsko iskustvo”, kazao je Tomanović.

Organizatori vjeruju da će ovogodišnje izdanje potvrditi očekivanja i pokazati mjerljive koristi za destinaciju.

“I da će postaviti snažan osnov da EXIT2Montenegro preraste u tradicionalan događaj koji će iz godine u godinu dodatno pozicionirati Ulcinj i Veliku plažu kao jednu od najatraktivnijih ljetnjih destinacija u Evropi, a i šire. Vidimo ga kao platformu koja može dugoročno da doprinese razvoju muzičkog turizma, međunarodnoj promociji Crne Gore i jačanju lokalne kreativne, turističke i ugostiteljske scene”, poručio je Tomanović, pišu Vijesti.

Istakao je da je cilj festivala da zajedno sa lokalnom zajednicom pokaže puni potencijal destinacije:

“Zato je za nas ključno da događaj bude realizovan u saradnji sa lokalnim partnerima i institucijama, uz poštovanje prostora, zakona i svakodnevnog života ljudi koji tamo žive”.

Tomanović je najavio da će na Velikoj plaži biti postavljena monumentalna skulptura visoka 12 metara, zamišljena kao jedan od najupečatljivijih simbola prvog izdanja EXIT2Montenegro festivala u Ulcinju.

Svi detalji u vezi sa umjetničkim konceptom, kako je kazao, biće otkriveni prilikom otkrivanja skulpture.

“Ali već sada je poznato da je za realizaciju ovog jedinstvenog umjetničkog projekta zaslužan kreativni kolektiv “Hiron Creative Lab” iz Crne Gore, koji okuplja autore različitih umjetničkih senzibiliteta i disciplina. Tim, kojim sam koordinirao, čine umjetnici Marko Petrović Njegoš, Janko Baletić, Marija Abramović, Tijana Mrvošević, Kristina Lalatović, Miloš Tomašević, David Delibašić i Boris Nenezić”.

Kada je riječ o uslovima Agencije za zaštitu životne sredine za održavanje festivala, Tomanović je kazao da organizatori ništa neće prepustiti slučaju i da strogo vode računa da manifestacija u cjelosti bude održana u skladu sa važećim zakonskim propisima. Istakao je da je cilj da festival bude organizovan odgovorno, uz poštovanje zakona, institucija, lokalne zajednice i prirodnog prostora Velike plaže.

“Sa svim nadležnim državnim institucijama, uključujući Agenciju za zaštitu životne sredine, u kontinuiranoj smo komunikaciji i postupamo u skladu sa svim instrukcijama koje dobijamo, kako bi manifestacija bila organizovana u potpunosti u skladu sa važećim propisima. Posebnu pažnju posvetili smo zaštiti najosjetljivijih djelova ovog područja. U komunikaciji sa lokalnim ekološkim organizacijama dodatno nam je ukazano na značaj pješčanih dina i živog svijeta koji je vezan za njih, zbog čega su preduzete mjere da se festivalski sadržaji ne odvijaju na tim lokacijama i one će biti ograđene i nedostupne publici, kako bi se spriječilo bilo kakvo ugrožavanje osjetljivih prirodnih staništa”, javljaju Vijesti.