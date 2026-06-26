Hleb je posljednji put poskupio u junu prošle godine sa 80 na 85 centi, a prije toga cijena je bila povećana u aprilu 2022. na 80 centi. Odnosno za četiri godine osnovna vrsta hljeba poskupila je za ukupno deset centi.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Osnovna vrsta bijelog hleba od 500 grama poskupiće za pet centi sredinom jula, odnosno maloprodajna cijena biće povećana sa 85 na 90 centi. Što će biti rast za 5,8 odsto, saznaju “Vijesti” u pekarskoj i trgovačkoj djelatnosti.

Hljeb je posljednji put poskupio u junu prošle godine sa 80 na 85 centi, a prije toga cijena je bila povećana u aprilu 2022. na 80 centi. Odnosno za četiri godine osnovna vrsta hljeba poskupila je za ukupno deset centi.

Sagovornik “Vijesti” iz pekarske industrije kazao je da je ovo usklađivanje maloprodajne cijene sa rastom troškova koje su imali u proteklih 12 mjeseci.

“Od ovog rasta od pet centi, četiri centa će biti za troškove pekara i maržu trgovaca, a nešto manje od jednog centa je razlika za veći PDV. Tako da je to minimalno povećanje koje je moglo biti. U odnosu na prije godinu značajno su nam porasli troškovi transporta brašna iz uvoza i za oko 20 odsto, takođe svi imamo manjak radnika i imali smo povećanje troškova zarada, u manjem obimu je bilo povećanja cijena brašna i još nekih sirovina u pekarstvu. Tako da je ovo minimalno usklađivanje maloprodajnih cijena sa troškovima bilo nužno, kako bi pokrili troškove i održali proizvodnju”, kazao je sagovornik “Vijesti”.

Od buduće cijene osnovnog hleba u marketina od 90 centi, pekarima bi išlo oko 73 centa, dok je ostalo marže trgovaca, državni PDV od sedam odsto...

Cijena osnovne vrste hleba u junu 2021. godine kada je došlo do velike svjetske krize u proizvodnji žitarica, bila je 50 centi. Pekari i Vlada tada su bili postigli dogovor da se zamrzne cijena na 50 centi a da kasnije država pekarima nadoknadi gubitke zbog rasta troškove. Cijena je bila zamrznuta do početka 2022. godine kada je povećana na 65 centi. Tada zbog rata u Ukrajini dolazi do novog rasta cijena žitarica i brašna, i velike krize u nabavci te robe, a cijena hleba u Crnoj Gori u aprilu 2022. povećana je na 80 centi.

Prema tadašnjem dogovoru Vlada je trebalo da nadoknadi troškove pekarima u vrijednosti od 300 hiljada eura, za period zamrzavanja cijene, ali im taj novac nikada nije isplaćen.