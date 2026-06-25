Ova promjena cilja na praksu niskobudžetskih avioprijevoznika poput Ryanaira, easyJeta i Wizz Aira, koji su naplatu prtljaga pretvorili u značajan izvor prihoda. Novi propisi takođe ujednačavaju dosad različita ograničenja veličine i težine između kompanija.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nakon više od deset godina pregovora, Evropski parlament i Savjet EU postigli su privremeni dogovor sredinom juna 2026. godine kojim se avioprijevoznicima zabranjuje naplaćivanje dodatne naknade za ručni prtljag na letovima unutar Evropske unije ili iz nje.

Prema novim pravilima, svaki putnik imaće pravo besplatno ponijeti dvije stvari:

• Lični predmet (npr. torbicu, ranac ili torbu za laptop) dimenzija do 40x30x15 cm

• Mali kabinski kofer težine do 7 kg

Ova promjena cilja na praksu niskobudžetskih avioprijevoznika poput Ryanaira, easyJeta i Wizz Aira, koji su naplatu prtljaga pretvorili u značajan izvor prihoda. Novi propisi takođe ujednačavaju dosad različita ograničenja veličine i težine između kompanija.

Dodatne pogodnosti za putnike:

• Djeca mlađa od 14 godina moraju besplatno sjedjeti do roditelja.

• Ispravka imena na karti postaje besplatna.

• Aviokompanije više neće moći otkazati povratni let ako putnik ne iskoristi odlazni let.

Reakcije avioprevoznika

Michael O’Leary, šef Ryanaira, oštro je kritikovao dogovor nazivajući ga „birokratskim glupostima“ i upozoravajući da će cijene karata porasti. Aviokompanije imaju otprilike 12 mjeseci prelaznog perioda, a puna primjena očekuje se oko 2027. godine.

Ova odluka predstavlja veliku pobjedu za putnike koji su se godinama žalili na zbunjujuća pravila i skrivene troškove. Detalji će biti poznati nakon konačnog glasanja.