Ceremonija povodom početka pripremnih radova na izgradnji druge dionice auto-puta Bar–Boljare, na trasi od Mateševa do Andrijevice, biće održana u petak u Mateševu sa početkom u 18 časova.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako je saopšteno iz Monteput, događaj će simbolično označiti početak realizacije jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori, prenosi Dan.

Druga dionica auto-puta Bar–Boljare, Mateševo–Andrijevica, predstavlja nastavak izgradnje ključne saobraćajnice koja će dodatno unaprijediti povezanost sjevera i juga države, kao i regionalne transportne veze.

Podsjećamo, dionica Mateševo–Andrijevica biće duga 23 kilometra, dok je vrijednost ugovorenih radova 694 miliona eura.

Ugovor je potpisan u februaru sa kineskim konzorcijumom PowerChina – STECOL – PCCD, a rok za završetak radova predviđen je pet godina.